وطن النهار

جددت الكويت التأكيد على ان عملية إشراك الشعوب في جهود التنمية والإصلاح عامل رئيس ومهم لأي حكومة ترغب في تطوير مجتمعها والنهوض به نحو مستقبل آمن ومشرق ويجب أن تكون صادقة ومتماشية مع ما تتطلع إليه تلك الشعوب.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها نائب المندوب الدائم لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ في جلسة مجلس الامن حول الحالة في بوروندي.

وقال المنيخ انه «لن تتحقق تلك التطورات إلا بتكريس مفاهيم التعاون الحقيقي بين فئات المجتمع البوروندي وتحقيق المنفعة المتبادلة وإشراك كافة مكونات الشعب البوروندي في عملية اتخاذ القرار بمن فيهم الشباب والنساء».

واعرب عن تطلعه بأن تحقق الحكومة البوروندية نتائج إيجابية في خططها التنموية المستقبلية وتطورا للاقتصاد البوروندي وأن تسهم تلك الخطط في استقرار الوضعين الأمني والسياسي بشكل أكبر آملا ان تتعاون الحكومة البوروندية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ميشيل كافاندو لاتمام الصيغة النهائية لاتفاق مركز البعثة بأسرع وقت ممكن.

