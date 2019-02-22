وطن النهار

بحضور جماهيري لافت يتقدمه عدد من أصحاب السمو الأمراء والشيوخ من المملكة العربية السعودية والكويت ونخبة من الشعراء والشخصيات البارزة ومحبي الشعر من البلدين، أقيمت يوم أمس الأول بمركز جابر الثقافي الأمسية الشعرية للشاعر د. صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، ضمن معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة».

وعبر سمو الأمير سعود بن عبدالله في بداية الأمسية عن شكره وتقديره للقائمين على المعرض وفعالياته، وعلى دعوته لإقامة الأمسية الشعرية، وبارك لدولة الكويت وشعبها أفراحها بمناسبة الأعياد الوطنية.

واستهل سمو الأمير سعود بن عبدالله الأمسية بقصيدة «المصمك».

بعدها قدم الأمير الشاعر سعود بن عبدالله العديد من القصائد، وأجمل الأغاني التي تغنى بها أشهر الفنانين الخليجيين والعرب، وسط تفاعل الحضور، وفي الختام قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد بتكريم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد.

