وطن النهار

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فهد العفاسي اهمية حصول معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على الشهادة العالمية لنظام إدارة الجودة «الأيزو 9001» التي حصل عليها لتطبيقه معايير إدارة الجودة الشاملة في مجال الإدارة والتدريب.

وقال العفاسي في تصريح صحافي ان هذا الإنجاز يأتي مواكبا لتوجهات وتطلعات رؤية (الكويت 2035) التي تهدف إلى تنمية رأس المال البشري والارتقاء بالمواطن الكويتي عبر توفير وتحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة لجميع فئات المجتمع ومواصلة العمل لتطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن.

وأوضح ان حصول المعهد على (الأيزو) جاء بعد اجتيازه لمرحلة التدقيق الداخلي والخارجي وتوثيق الإجراءات بنجاح وتنظيم العديد من ورش العمل لتأهيل موظفيه على المعايير المعتمدة في إدارة الجودة وهو ما مكنه من اعتماد تطبيق نظام إدارة الجودة العالمي وبالتالي حصوله على الشهادة بالمواصفات العالمية.

وأضاف ان الشهادة تعد بدورها معيارا عالميا لتقييم مستوى إدارة الجودة والخدمات التدريبية المقدمة للمستفيدين ما يسهم في عملية التميز والتطوير التي ينتهجها المعهد للرقي بمستوى جودة الخدمات التدريبية وذلك في ظل خطوات واثقة نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة.

وثمن العفاسي الجهود الحثيثة لمجلس إدارة المعهد ومديره ونوابه وموظفيه من اعتماد رؤية استراتيجية متقدمة وأهداف محددة وطموحة وتطبيق العديد من المداخل الإدارية التي يتطلبها التطوير التنظيمي والمفاضلة بين الكثير من الأطروحات المحققة للأهداف التدريبية على ضوء احترام الاعتبارات التنظيمية والفنية التي تميز بيئة عمل المعهد الداخلية والخارجية.

