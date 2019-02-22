وطن النهار

أعلنت الادارة العامة لمراكز الخدمة في وزارة الداخلية الكويتية أمس عن ايقاف العمل بالمراكز العاملة في عطلة نهاية الأسبوع وحتى السبت المقبل وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية للبلاد على أن تعود للعمل في الاسبوع الذي بعده.

وأوضحت (الداخلية) في بيان صحافي أمس أن الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر اعلنت ايضا أنه سيتم ايقاف العمل في المراكز الخاصة بالجوازات الالكترونية (مراكز العطلة) يوم السبت المقبل وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية وسيتم معاودة العمل بها واستقبال طلبات المواطنين اعتبارا من السبت 2 مارس المقبل من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 2 ظهرا.

