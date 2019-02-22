وطن النهار

اكد وكيل التعليم العام بالانابة فهد الغيص، أن ما انجزته منطقة مبارك الكبير التعليمية برفع أطول علم في العالم وتسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس يشعرنا جميعا بالفخر والاعتزاز، لافتا إلى أن هذه الفعاليات الوطنية تعزز قيم الولاء والانتماء للكويت في نفوس الطلبة.

وقال الغيص في تصريح للصحافيين على هامش حضوره حفل تكريم المشاركين في فعالية تحطيم الرقم العالمي برفع أطول علم في العالم وأكثر عدد مشارك من الطلبة والمعلمين والتي نظمتها منطقة مبارك الكبير التعليمية صباح أمس بحضور جميع الجهات المشاركة والافراد: «إننا ننتهز هذه المناسبة لنرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الأمير وولي عهده الامين بالاعياد الوطنية وتحقيق هذا الانجاز الذي يسجل لدولة الكويت، لافتا إلى أن العمل كان ثمرة الشراكة المجتمعية وجهود الكثير من الجهات بالتعاون مع التربية وتم الاعداد له طوال شهور ماضية ليخرج بهذا الشكل المنظم والجميل». من جانبه، قال مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني: أننا نجتمع اليوم بعد النجاح والانجاز الذي حققته الكويت ممثلة في وزارة التربية ومنطقة مبارك الكبير التعليمية وجميع العاملين فيها.

