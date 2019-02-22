وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن آخر موعد لاستقبال طلبات التخصيص على القسائم الحكومية بمشروع (جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية) سيكون يوم الخميس الموافق 21 مارس المقبل.

وقالت (السكنية) في بيان صحافي أمس انه تم فتح باب التخصيص على هذا المشروع في 15 يوليو الماضي مع التدرج باستدعاء أصحاب الطلبات السكنية المقيدة بسجلات المؤسسة وصولا الى تاريخ 31 ديسمبر الماضي وذلك تماشيا مع خطة التوزيعات للسنة المالية الحالية. ودعت المواطنين بسرعة تقديم طلبات التخصيص على المشروع قبل الموعد المحدد تمهيدا لاصدار قرار التخصيص مبينة أنه لن ينظر في أي طلب تخصيص بعد هذا التاريخ التزاما بالمواعيد الاجرائية للبت بهذه الطلبات واستكمال جميع الاجراءات.

