وطن النهار

أكدت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام د. كوثر الجوعان، أن اهتمامات المعهد لا يقتصر على المرأة وإنما تنصب على أفراد المجتمع الرجال والشباب والأطفال كافة إلى جانب النساء، مشيرة إلى أنشطة المعهد مختلفة وعديده ومنها يشمل البرامج التربوية والثقافية والتنموية، فضلا عن إقامة الفعاليات الهادفة إلى تحقيق التطلعات المنشودة في المستقبل.

جاء ذلك في تصريح للجوعات على هامش مهرجان السلام الثاني الذي نظمه معهد المرأة للتنمية والسلام بالتعاون مع وزارتي التربية والشؤون الاجماعية وجمعية مشرف التعاونية امس في باحة الجمعية تحت شعار «صباح الاحمد رجل السلام»، والذي شارك فيه عدد من طلبة وطالبات المدارس المنتسبين للحركة الكشفية والمرشدات. وأشارت الجوعان، إلى أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن من خلال إحياء الاحتفالات بالاعياد الوطنية وتنظيم الانشطة المتنوعة التي من شأنها غرس القيم الايجابية المستمدة من الشريعة الاسلامية في النفوس، موضحة أن المعهد إرتأى أن يكون تنظيم المهرجان الثاني فضاء مفتوحا ليتيح للعامة الصغير والكبير فرصة التعرف على أدوار وتاريخ صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه، ما يساهم في تعزيز الوطنية من خلال التعابير التربوية والثقافية والتراثية.

وذكرت أن وزارة التربية ممثلة في التوجيه الفني لعبت دورا كبيرا في نجاح الفعالية من خلال مشاركتهم المميزة برسم صور صاحب السمو وحياته على جداريات مبنى جمعية المشرف التي كانت صماء، مؤكدة أنهم عبروا عن حبهم للكويت والأمير بلوحة فنية جميلة نالت اعجاب جميع الزائرين المواطنين والمقيمين.

وقالت أن أعضاء فرق العمل ابدعوا خلال المهرجان وهو ليس بالغريب على شبابنا، إذ أصبح لدينا طاقات شبابية يتمتعون بمواهب العزف والرسم على نغم حب الوطن، مشيرة إلى المهرجان نجح في تحويل ساحة مشرف إلى ساحة وطنية امتلأت بالفن الكويتي، موضحة أن الحفل سيستمر على المساء وسيشهد امسية شعرية ومشاركة الشخصيات الكرتونية المحببة للاطفال. من جانبها، أعرب الاعلامية عايشة اليحي، عن سعادتها الكبيرة في مشاركة الشعب الخليجي في احتفالات الكويت، سائلة المولى عز وجل ان يديم الافراح علينا وأن يحفظ الكويت ويمد بعمر سمو الامير، مشيرة إلى أن الروح عادت إلى جسد الكويت بيوم التحرير. وقالت ان الاحتفالات بالاعياد الوطنية هي انطلاقة وطنية يملؤها الفرح والسرور ليعبر الجميع عن حبه واعتزازه لوطنه، مؤكدة أن هذه الاحتفالية تدل على عمق ثقل المرأة الكويتية المفكرة بالعمل الفعلي والملموس.

