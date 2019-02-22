وطن النهار

احتفلت وزارة التربية صباح أمس بالأعياد الوطنية بإقامة عدد من الفعاليات تضمنت فقرات موسيقية، ولوحة وطنية موسيقية من أداء عدد من الطالبات، أعقبها دعوة موظفي الوزارة للمشاركة في التعبير عن حب الوطن من خلال كتابة كلمات في حب الوطن ببطاقات وتعليقها على لوحة جدارية في بهو ديوان عام الوزارة.

وفي هذا السياق، أعرب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، عن سعادته وفخره بأعمال أبنائنا الطلبة التي تستحق كل تقدير وثناء، معلقا على حرص وزارة التربية على تنمية المواهب الطلابية وتشجيعها بجميع المجالات.

وأشاد المقصيد بالاحتفالية المقامة في بهو الوزارة، مشيرا إلى حرص الوزارة الدائم على تعزيز روح الوطنية من خلال هذا النوع من الاحتفالات التي لها أثر فعال في نفوس الطلبة والعاملين في الوزارة .

من جهتها، ذكرت موجه عام التربية الفنية حصة المطوع، أن افتتاح معرض مائة خيل في ديوان عام الوزارة الذي يظهر أصالة الخيول العربية وتأثير أصالة الفروسية على الطلاب وخصوصاً في مجتمعنا وبيئتنا العربية، وقد تم تجسيدها من خلال الأعمال الخزفية بمشاركة ثلاث شعب من مقرر مادة تشكيل الخزف.

وأضافت المطوع أنه تم تشكيل الخزف وفق آلية فنية وخطوات يتم من خلالها إتمام العمل الفني، مثمنةً جهود الطلاب وإدارة ثانوية ابن العميد والموجهين الفنيين لإنجاح المعرض الفني الأول الذي يقام تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية .

