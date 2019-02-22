وطن النهار

اختتمت مساء أمس بالمسجد الكبير فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى للقرآن الكريم في نسختها الـ22 والتي نظمتها ا الأمانة العامة للأوقاف تحت شعار «أحسن الحديث» برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وفي هذا السياق قال عضو اللجنة الدائمة في المسابقة فواز الكليب : يشارك في المسابقة 1835 متسابقا ومتسابقة موضحا أن عدد المشاركين من الذكور بلغ 835 متسابقاً أما عدد المشاركات بلغ ألف متسابقة هم الذين تأهلوا للتصفيات النهائية . وأشار الصقعبي إلى أن هناك 40 جهة حكومية وأهلية يشارك ممثلون لها في المسابقة، لافتا إلى أن تلك التصفيات بدأت منذ يوم 10 فبراير وانتهت الخميس 21 من الشهر نفسه. وأوضح أن فعاليات التصفيات تم تنظيمها في المسجد الكبير، مؤكدا أنها انطلقت يوميا من الساعة الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء، لافتا إلى أن تلك المسابقة خرجت كبار قراء الكويت المشهورين مثل الشيخ مشاري العفاسي وفهد الكندري ومحمد البراك، مشيرا إلى أن تلك المسابقة تعد أقوى مسابقة قرآنية داخل الكويت، مبينا أن تلك المسابقة تعد الفائزين فيها وتؤهلهم للمشاركة في المسابقات الدولية الكبرى للقرآن الكريم ومنها مسابقة الكويت الدولية الكبرى للقرآن الكريم والتي تقام أيضا تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. ولفت الكليب إلى أن الأسبوع الأول من المسابقة كان مخصصاً للرجال، أما الأسبوع الثاني فقد تم تخصيصه للنساء كما جرت عليه العادة في المسابقة سنوياً، مثمناً جهود إدارة المسجد الكبير وتعاونهم المثمر في هذا المجال، وجهود جميع الجهات المشاركة في المسابقة، مشيراً إلى أن شرائح التنافس في المسابقة العامة هي: فئة ثلاثين جزءا وعشرين وعشرة وخمسة أجزاء، وفي مسابقة النشء والشباب فئة أربعة أجزاء وثلاثة واثنين وفئة جزء واحد على اختلاف مراحلهم، مع وجود شرائح أخرى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مشاركة نزلاء دور الرعاية ونزلاء المؤسسات الإصلاحية. وأوضح أن مجموع جوائز المسابقة يبلغ 159 ألف دينار، ويتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة مشاركة من المسابقة، مؤكدا أن إعلان نتائج المسابقة سيكون يوم 28 فبراير الحالي

وبدورها قالت عضو لجنة التحكيم في المسابقة سلوى العوضي إن هذه المسابقة تعد أكبر وأقوى مسابقة قرآنية في الكويت نظرا لالتحاق أكبر عدد من المتسابقين بها، وكل عام نجد أن أعداد المتسابقين في ازدياد، مضيفة: هدفنا الأسمى تشجيع أبناء الكويت ذكورا وإناثا من مختلف الأعمار على حفظ كتاب الله، وكذلك تعزيز الوازع الديني لدى أبنائنا وفتياتنا، لافتة إلى أن فضل القرآن عظيم ومن شأنه حفظ النشء من الانحراف ويجنبهم أصدقاء السوء.

