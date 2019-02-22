أول النهار

تزامنا مع الذكرى الـ 58 للعيد الوطني، والـ28 للتحرير من الغزو الغاشم، بحضور وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري ومدير عام البنك صلاح المضف، وبمشاركة فرقة خيالة وزارة الداخلية نظم بنك الائتمان احتفالية للموظفين والمراجعين بمناسبة الأعياد الوطنية، حيث أقيمت مأدبة غداء بحضور الادارة التنفيذية وأسرة العاملين في البنك. وأكدت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي أن الأعياد الوطنية مناسبة عزيزة وغالية على قلب كل مواطن كويتي، والاحتفال بها فرصة لتذكير الأجيال الجديدة بالتضحيات التي قدمها الآباء والأجداد للدفاع عن الكويت والذود عن استقلالها وحريتها، وترسيخ قيم الوطنية والانتماء في النفوس.

وقالت الخشتي: ان «ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير ستظل راسخة في ذاكرة الكويتيين على مر الأجيال، وستبقى مناسبة لتكريس الشعور بالانتماء الى الكويت»، سائلة المولى - سبحانه - أن يحفظ الكويت بلاد أمن وأمان وأن ينعم عليها دائما بالخير والبركة. وأوضحت أن شهر فبراير يهل كل عام حاملا ذكريات عزيزة وغالية على قلب كل مواطن، مؤكدة أن الأعياد الوطنية فرصة تتجدد كل عام لتجديد العهد والوعد على العمل والعطاء لكل ما فيه رفعة الكويت ورفاه شعبها.

وأشارت الى أن مثل هذه المناسبات الوطنية تتيح المجال أمام موظفي البنك للتواصل الانساني والاجتماعي فضلا عن تعميق العلاقات والروابط الانسانية فيما بينهم وتوفير أجواء من الود التي تسهم في نهاية المطاف في تحسين بيئة العمل.

