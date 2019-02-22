أول النهار

بناء على القرار الذي أصدره مدير عام البلدية المهندس أحمد عبدالله المنفوحي للقيام باتخاذ الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالانتخابات التكميلية لمجلس الأمة لعام 2019، عقدت اللجنة الخاصة بالانتخابات التكميلية لمجلس الأمة 2019 اجتماعها برئاسة نائب رئيس اللجنة نائب المدير العام لشؤون قطاع العاصمة والجهراء المهندس فيصل صادق الجمعة وحضور أعضاء اللجنة للتنسيق بشأن توزيع فريق العمل المشارك في محافظات حولي والعاصمة والفروانية طبقاً للمدارس التي سيتم بها الاقتراع. وأوضح الجمعة بانه قد تم ادراج خطة عمل لمتابعة تراخيص المقرات الانتخابية والاعلانات الخاصة بالانتخابات التكميلية، مشدداً على تكثيف الحملات التفتيشية من قبل الجهاز الرقابي كل في مجال اختصاصه.

