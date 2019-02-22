أول النهار

اعلن رئيس جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية شملان السليمان عن انطلاق مهرجان تحطيم الاسعار تحت شعار «هلا فبراير 2019» في الاسواق المركزية، بتخفيضات تتجاوز 70% على اكثر من 350 صنفاً غذائياً واستهلاكياً بالتعاون مع كبرى الشركات الموردة للسلع الغذائية والاستهلاكية في السوق المحلي والاقليمي، مشيراً إلى ان المهرجان يعد الاول من نوعه في تاريخ الجمعية من ناحية الخصومات وعدد السلع المخفضة.

واكد السليمان خلال افتتاحه مهرجان «هلا فبراير 2019»، بحضور رئيس لجنة المشتريات م.سيف مهدي البذالي والمدير العام طلال غملاس الخرينج ان المهرجان مستمر لغاية 28 فبراير الحالي، حيث الكميات متوافرة طوال فترة العروض في الاسواق المركزية، مضيفا ان المهرجان يأتي من ضمن الخطة التسويقية المرسومة طوال العام المنبثقة من السياسة العامة لمجلس الادارة الهادفة إلى تخفيف الاعباء المالية عن اهالي المنطقة، وكذلك الهادفة إلى زيادة مبيعات الجمعية من خلال استقطاب المستهلكين والمساهمين بشكل خاص.

