أول النهار

برعاية وحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل نظمت ادارة العلاقات العامة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية احتفالا بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير.

حضر الاحتفال الامين العام للمجلس الدكتور خالد مهدي والامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي والامين العام المساعد للشؤون المالية والادارية ايمان المطيري والامين العام المساعد لشؤون المجلس واستشراف المستقبل بالانابة احمد جاعد العنزي وحشد من المديرين والمراقبين وموظفي الامانة.

وبهذه المناسبة هنأت الوزيرة مريم العقيل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بهذه المناسبة مقدمة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى أعياد كويتنا الحبيبة العيد الوطني وعيد التحرير متمنية دوام افراح الكويت راجية من المولى عز وجل ان يحفظ الكويت شعبها ويديم علينا نعمة الامن والامان والاستقرار والتقدم والازدهار.

واكدت ان الحرص على اقامة مثل هذه الاحتفالات الوطنية يأتي تعبيرا عن حبنا لوطننا الغالي والتأكيد على وحدته الوطنية وتلاحم ابناء شعبه من كل شرائح المجتمع مشيرة الى ان كويتنا الحبيبة تستحق من جميع ابنائها التعاضد والتلاحم وبذل المزيد من الجهد كل في موقعه حتى يتحقق لها التقدم الذي ننشده من خلال مضاعفة الجهود ولتكن هذه المناسبات فرصة لنا لكي نتذكر ونأخذ العبر من كفاح الاباء والاجداد الذين بذلوا وضحوا من اجل هذا الوطن الغالي.

من جانبه هنأ الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي جميع العاملين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية معتبرا الاحتفال بمثل هذه المناسبات فرصة لبث روح الانتماء للوطن في نفوس العاملين في الامانة والتأكيد على تعزيز روح الوحدة الوطنية والتعبير عن حب الوطن وبذل الغالي والنفيس في سبيل تطوره وازدهاره.

