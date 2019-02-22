الأولى

بمكرمة سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد صدر مرسوم أميري بالعفو والافراج عن مجموعة من السجناء في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير.

وبلغ عدد السجناء الذين شملهم العفو الأميري 706 سجناء منهم 161 سيفرج عنهم يوم الاثنين المقبل بينهم 47 مواطناً وتخفيض عقوبة 545 نزيلاً منهم 148 مواطناً تباعاً حسب قواعد العفو الأميري وتاريخ الافراج المحدد لكل منهم، كما شمل المرسوم رفع سابقة الابعاد القضائي عن 97 سجيناً من فئة غير محددي الجنسية واسقاط الغرامات عن 1074 غارماً.

وتأتي هذه المبادرة السامية بعد التعاون المثمر والبناء الذي تم بين الديوان الأميري والنيابة العامة ووزارة الداخلية في سرعة الانتهاء من اعداد كشوفات العفو السامي بالافراج عن السجناء الذين يقضون مدة عقوبتهم داخل السجن بحسن السير والسلوك بهدف اعطاء فرصة للمفرج عنهم ليعودوا الى المجتمع عناصر نافعة. وقد أعرب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء فراج الزعبي عن شكره وامتنانه للمبادرة السامية من سمو امير البلاد متمنياً للمفرج عنهم السلوك الملتزم بخروجهم الى المجتمع الخارجي وأن يستفيدوا من البرامج الدينية والعملية لكي يكونوا أعضاء صالحين منتجين لخدمة وطنهم. كما نبه اللواء الزعبي أن العفو الأميري هو عفو مشروط فكل من يرتكب من المفرج عنهم قضية تخل بالشرف والأمانة أو قضايا جنائية بشكل عام فسوف يلغى التخفيض عنه ويعاد الى محبسه.