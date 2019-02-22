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سموه شكر المهنئين بذكرى توليه مقاليد منصبه

ولي العهد: نسأل الله الخير لخدمة وطننا وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار


وجه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد كلمة شكر وتقدير وثناء إلى كل إخوانه المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء على هذه الأرض الطيبة لما عبروا عنه من خالص التهاني وصادق الأماني بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه ولاية العهد في وطننا الغالي الكويت.
وثمن سموه تلك المشاعر الفياضة التي ضمنوها من خلال برقيات التهاني أو الاتصالات الهاتفية أو جميع أشكال التعبير الأخرى مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه الخير لأجل خدمة كويتنا الحبيبة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والمزيد من التقدم والرخاء في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.


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