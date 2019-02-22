الأولى

كشف رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية د. عادل الدمخي ان وزارة الداخلية طبقت كثيرا من النقاط التي تتعلق بحريات النزلاء وعدم الاكتظاظ وهو ما يطلق عليه تبييض السجون وتطوير السجن وايضا ما يتعلق بالرعاية الصحية وتبعيتها لوزارة الصحة بالتعاون بين الداخلية مع اللجنة اضافة الى وزارة العدل والنيابة العامة. وبين ان اللجنة عقدت اجتماعها امس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وعدد من القيادات المعنيه لمناقشة تقرير اللجنة السابق بشأن نزلاء السجون ومدى تطبيق الاتفاقيات الدولية. وأكد الدمخي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان وزير الداخلية استمع لكل ما طرح في التقرير الخاص بحال السجون، وقد بادر بالطلب من القيادات بتوفير تقرير دوري كل 3 اشهر عن اوضاع السجن يقدم الى لجنة حقوق الانسان، واللجنة بدورها تبارك هذه الاجراءات وتضع يدها بيد الوزير والقيادات لاصلاح احوال السجون وتطبيق ما جاء في التقرير من الخطة الوطنيه لمكافحة الجريمة، ونحن نعلم ان وزارة الداخلية لديها جميع الاحصائيات وهي اكثر من يعرف ما يمس امن الدولة وبالتالي هي من تضع الخطط الوطنيه بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة لمعالجة القصور. وقال: نحن لا ننظر فقط الى المشكلة داخل السجن، بل نسعى الى منعها قبل الوصول الى السجن، واللجنة بدورها تشكر وزير الداخلية والقيادات على حضورهم الاجتماع وتعاونهم، ونأمل ان يكون هناك تطور اكبر في معالجة الاوضاع الامنية.

من جهته، طالب النائب مبارك الحجرف بتراجع وزارة الداخلية عن وقفها اجراء اي تعديل للجداول الانتخابية، معتبرا في ذلك مخالفة صارخة للدستور والقانون وحرمان كل كويتي توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية التي قرها له المشرع.

وقدم في ذلك طلبا الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من اجل ادراج رسالة في الجلسة المقبلة، لافتا الى ان تطبيق المادة الثامنة من القانون لا يتم الا اذا كانت الانتخابات عامة - والتي يحدد ميعادها بمرسوم - وليست تكميلية ، وبالتالي فان ايقاف تحرير جدول الانتخاب في الانتخابات التكميلية قياس مخالف.

واعتبر ان هناك خطأ قانونيا كبيرا وقعت فيه وزارة الداخلية من دون مستند دستوري او قانوني باقفال القيد الانتخابي، متسائلا: ما السند الدستوري والقانوني الذي استند اليه وزير الداخلية لتعطيل عملية تسجيل الكويتيين في تلك الفترة بجميع الدوائر الانتخابية مؤكدا ان ايقاف تسجيل القيد في الجداول الانتخابية غير صحيح طبقاً لخاصية دوام الجدول الانتخابي وحتى لا يكون هناك اخلال بمبدأ المساواة بين من بلغ سن الرشد في فترة القيد وبين من بلغه في فترة اغلاق القيد.

وتضمنت الرسالة طلب تصحيح هذا الخطأ من خلال الغاء القرار غير الصحيح خاصة بما يتعلق بالدوائر التي لا توجد فيها انتخابات وعدم الاعتماد على السوابق العملية غير الموافقة لصحيح القانون. ونصت على وجوب فتح باب القيد بعد الانتخابات التكميلية لتقييد الكويتيين وعدم حرمانهم من حقهم بذلك. ودعت الى ايجاد طريقة لتعديل قانون الانتخاب بحيث لا يجوز لوزارة الداخلية التعدي على الحقوق الدستورية والقانونية بعدم تقييد من توافرت فيهم الشروط لتولي الحقوق الانتخابية.