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بغداد - كونا: دعا الرئيس العراقي برهم صالح الى تعزيز افاق التعاون التجاري بين العراق والكويت لتحقيق التنمية الاقتصادية وبما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين. وأشاد صالح لدى لقائه بوزير التجارة والصناعة خالد الروضان بمساهمة الكويت في مساعدة النازحين واعمار المناطق المتضررة. (طالع ص 08)

من جانبه ابدى الوزير الروضان حرص الكويت على تطوير العلاقات مع العراق واستعداد الشركات الكويتية للاستثمار وتأهيل البنى التحتية في مدنه.

وقال الروضان ان هذه الجولة تهدف لجمع الادارات الوسطية للبلدين وجها لوجه لرسم الخطوط النهائية لخريطة طريق حول العلاقات التجارية للمرحلة المقبلة، موضحا ان القيادات العليا في البلدين لديها رغبة حقيقية في النهوض بالعلاقات التجارية ولا يعيق ذلك سوى بعض الاشكالات على مستوى الدوائر الوسطية ونحن عازمون على حلحلتها.

واكد ان الكويت نجحت في تحسين بيئة اعمالها على نحو يسهم بدرجة كبيرة في استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية مبينا ان الجهود الحكومية المبذولة في هذا الصدد تتماشى مع رؤية الكويت 2035 لافتا الى ان السوق الكويتية واعدة وتتمتع بقدرات شرائية عالية باتت محل اهتمام الشركات الاجنبية.

واوضح الوزير الروضان ان الكويت مستمرة في تحسين بيئة الاعمال المحلية، موضحا ان هذا التوجه بات مسارا اقتصاديا للكويت، مشددا على ان البيئة التشريعية في الكويت أصبحت مشجعة على زيادة منسوب الاستثمارات الاجنبية، لافتا الى ان وزارة التجارة الكويتية تعمل على اصدار مجموعة قوانين جديدة من شأنها تعزيز الجهود في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة. وفي ذات الاطار وصف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي العلاقات العراقية الكويتية بالاستثنائية كاشفا عن وجود فرصة حقيقية لتطويرها اقتصاديا.

وقال عبد المهدي اثناء استقباله الروضان ان العلاقات التي تربط العراق والكويت استثنائية ويسودها التعاون وحسن النوايا والرغبة المشتركة بتطويرها في جميع المجالات التي تخدم الاستقرار والتنمية والازدهار الاقتصادي.