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واشنطن الوكالات: اعتقلت السلطات الامنية الأميركية إرهابيا ابيض من انصار السفاح النرويجي اليميني أندرز برايفيك كان يخطط لتنفيذ سلسلة جرائم قتل ضد شخصيات سياسية ديموقراطية بارزية وصحافيين وقضاة في المحكمة الاميركية العليا.

وبحسب وثائق قضائية فقد تم إلقاء القبض على كريستوفر بول هاسون (49 عاما) وهو من أنصار نظرية تفوق العرق الأبيض في منزله في سيلفر سبرينغ بولاية ميريلاند قرب واشنطن حيث تم العثور على ترسانة ضخمة من الأسلحة.

وقال لفت المدعي العام روبرت هور في مذكرة باعتقال الإرهابي الأميركي إن هاسون يخطط لقتل مدنيين أبرياء على نطاق يندر أن شهدناه في هذا البلد وأوضح مكتب المدعي العام أنه تم العثور في منزل هاسون على 15 قطعة سلاح وأكثر من ألف قطعة ذخيرة إضافة إلى مخدرات ومواد محظورة من بينها منشطات وهرمونات نمو.

ويصف هاسون نفسه في وثائق ضبطتها السلطات على أنه قومي أبيض منذ زمن طويل، رجل حزم ومؤيد لـ عنف محدد الهدف من شأنه إقامة وطن للبيض. وكان يراجع بانتظام مقاطع من بيان برايفيك حول جمع الأسلحة النارية ووضع قائمة أهداف، بحسب مكتب المدعي العام.

ومن بين الشخصيات على قائمة أهدافه الزعيمان الديموقراطيان في الكونغرس رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وألكسندريا أوكازيو كورتيز أصغر أعضاء مجلس النواب عن نيويورك. والصحافيان في سي إن إن دون ليمون وكريس كومو، والصحافيان في إم إس إن بي سي كريس هايز وجو سكاربرو.

وبحسب النيابة العامة، فإن الموقوف كان يدخل بانتظام على مواقع مؤيدة لروسيا ومواقع تنتمي إلى تياري الفاشيين الجدد والنازيين الجدد ويعمل هاسون منذ 2016 في مقر خفر السواحل في واشنطن وسبق أن خدم في قوات مشاة البحرية الأميركية (مارينز) بين 1988 و1993 وفي صفوف الحرس الوطني على مدى عامين