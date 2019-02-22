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بغداد - الوكالات: فككت المخابرات العراقية أكبر مجموعة تمويل لتنظيم داعش الارهابي في تاريخ العراق وبحوزتها مئات ملايين الدولارات.

وقالت مصادر عراقية ان المجموعة التي وصفت بأنها بنك داعش متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم، مشيرة الى ان الشبكة تعتمد في تمويلها على مكاتب ومحال متنوعة، وبأسلوب معقد، بغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة اموالها. وفي اطار العملية الأمنية، القى جهاز المخابرات القبض على 15 عراقيا و20 فرنسيا فيما اشارت مصادر الى ان بغداد تسلمت الفرنسيين قبل فترة من التحالف الدولي.

وأفاد مصدر رفض الكشف عن هويته، بأن التحقيقات التي قام بها جهاز المخابرات مع الفرنسيين الدواعش قادت الى كشف خيوط الشبكة، التي تضم 15 عراقيا ينتمون للتنظيم.

وأشار الى انه كان بحوزة العراقيين المعتقلين اكثر من من 500 مليون دولار اميركي يستخدمونها في عمليات استثمار كغطاء لتمويه عمليات تمويل نشاطات التنظيم.

