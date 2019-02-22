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منح مديري المكاتب الصحية بالخارج صلاحية تمديد العلاج


أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قرارا وزاريا يمنح الصلاحية لمدير المكتب الصحي في طلبات تمديد علاج الحالات التي تستدعي ذلك للمرضى المبتعثين للعلاج على نفقة وزارة الصحة وفقا للائحة الصادرة بالقرار الوزاري الخاص بذلك.
وقال في تصريح صحافي امس إن ذلك يأتي في إطار سعيه للتسهيل على مراجعي إدارة العلاج بالخارج والمرضى المبتعثين ولعدم تأخر خططهم العلاجية خلال عطلة عيد الاستقلال وعيد التحرير. وأكد الحرص على تحقيق مصلحة المرضى المبتعثين وتبسيط وتسهيل الإجراءات لمراجعي إدارة العلاج بالخارج خلال الإجازات الطويلة.


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