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الغت المحكمة الادارية امس قرار لجنة فحص أوراق المتقدمين للترشح للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة للدائرتين الثانية والثالثة، بشطب المرشح صالح جيرمن من قوائم الترشح.

وعلمت «النهار» من مصادر مطلعة ان دفاع الحكومة سيستأنف الحكم للمطالبة بالغاء الحكم الصادر وتأييد قرار اللجنة بشطب المرشح جيرمن، كما اكدت ان هناك 4 قضايا مازالت منظورة امام المحكمة الادارية لم يصدر قرار فيها بذات الموضوع.

ويذكر أن اللجنة استبعدت خمسة من أصل 61 سجلوا، ثلاثة من هؤلاء لعدم توافر شرط حسن السمعة ولصدور أحكام قضائية بحقهم، في حين شطبت الرابع لعدم رد الاعتبار اليه في قضية جنائية، والخامس لافتقاده شرط اللياقة الصحية.

