مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة أن نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي قاربت الـ99 %، ما يجعل الكويت على موعد مع استخدام الوقود النظيف، حيث ستتوافق المنتجات مع مواصفات يورو -4. ولذلك فإن التأثير على البيئة سيتقلص إلى حد كبير وسينخفض محتوى أكاسيد النيتروجين والكبريت والملوثات الأخرى بشكل كبير.

واضافت المصادر أنه على سبيل المثال، سيتم خفض محتوى الكبريت في البنزين من 500 جزء في المليون إلى 10 أجزاء في المليون، وكذلك خفضه في الديزل من 5000 جزء في المليون إلى 10 أجزاء في المليون.

ولفتت المصادر أن إنجاز المشروع يسير وفقا للجدول الزمني المتوقع له في نوفمبر من العام الحالي 2019 بكلفة 4 مليارات و680 مليون دينار، لافتا إلى أن هذا المشروع سهم في توفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية خلال فترة الانشاء بلغت 537 موظفا كويتيا كما سيوفر 592 فرصة عمل للكويتيين بعد بدء تشغيل المشروع في ديسمبر من العام الحالي.

وأكدت أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع تستهدف تحقيق ركيزة مهمة من الركائز السبعة لخطة التنمية وهي ركيزة اقتصاد متنوع مستدام ضمن برنامج تطوير القطاع النفطي

ويعتبر مشروع الوقود البيئي مشروعاً استراتيجياً يهدف لتوسيع وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي ليكونا مجمعا تكريرا متكاملا بطاقة إجمالية تبلغ 800.000 برميل يوميا. ومن المتوقع أن يعزز مكانة الكويت العالمية في صناعة تكرير النفط.

