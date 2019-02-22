مال وأعمال

ارتفعت أرباح البنوك المحلية المدرجة في بورصة الكويت، بنسبة 20.3 في المئة خلال العام المالي 2018، قياسا على العام السابق له. وبحسب مسح للأناضول، استند على إفصاحات 12 بنكاً كويتياً مُدرجاً بالبورصة، بلغ صافي الأرباح 1.19 مليار دينار (3.92 مليارات دولار) خلال العام الماضي. كانت أرباح البنوك الكويتية المدرجة بلغت 989.3 مليون دينار (3.27 مليارات دولار) في 2017. وبحسب المسح، استحوذ بنك الكويت الوطني على نسبة 31.2 في المئة من إجمالي الأرباح المحققة بالعام الماضي، مسجلاً 370.7 مليون دينار (1.22 مليار دولار)، بزيادة 15 في المئة.

ويبلغ عدد المصارف العاملة في الكويت 23 مصرفا، تشمل 11 مصرفا كويتيا و12 مصرفاً مشتركاً وأجنبياً.

ويصل إجمالي أصول البنوك الكويتية نحو 66.57 مليار دينار (219.7 مليار دولار) بنهاية 2018، مقارنة بنحو 63.4 مليار دينار (209.2 مليار دولار) في العام السابق له، بحسب بيانات بنك الكويت المركزي.

ويبلغ عدد قطاعات البورصة الكويتية 11 قطاعا، يتصدرها الخدمات المالية بـ 43 شركة، يليه العقارات 38 شركة، ثم الصناعة بـ 29 شركة.

وبورصة الكويت، تعتبر رابع أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية بعد السعودية وقطر والإمارات.

