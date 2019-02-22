مال وأعمال

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات أمس، حيث صعد المؤشر العام 0.36% إلى النقطة 5251.07 رابحاً نحو 19 نقطة، وارتفع المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.3% و0.39% على الترتيب.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة البنوك بنحو 0.6%، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز بانخفاض نسبته 2.04%.

وجاء سهم «وربة للتأمين» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بالبورصة مرتفعاً بنحو 7.3%، فيما تصدر سهم «أموال» القائمة الحمراء متراجعاً 6.6% رغم إعلان الشركة اليوم عن تحول إيجابي في النتائج السنوية والفصلية في العام الماضي.

وتقلصت سيولة البورصة اليوم 18.4% إلى 25.43 مليون دينار مقابل 31.18 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 34.5% إلى 116.29 مليون سهم مقابل 177.64 مليون سهم بجلسة الأربعاء.

وتصدر سهم «بنك برقان» نشاط التداول على جميع المستويات، بكميات بلغت 21.03 مليون سهم بقيمة 6.25 ملايين دينار، ليرتفع السهم عند الإغلاق 3.8% عند سعر 302 فلس.

