مال وأعمال

أقرت عمومية شركة المجموعة البترولية المُستقلة في اجتماعها الذي انعقد الأول من أمس الأربعاء، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 30% أرباحاً نقدية للعام الماضي بواقع 30 فلساً للسهم، وبقيمة تبلغ 5.42 ملايين دينار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة ، امس إن الأرباح تستحق للمساهمين المُقيدين بسجلات الشركة في 11 مارس 2019، على أن يتم توزيع الأرباح يوم 13 من ذات الشهر.

كما وافقت العمومية بالإجماع على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي، بقيمة 80 ألف دينار.

ووافقت العمومية على قبول استقال أعضاء مجلس الإدارة الحالي، كما وافقت بالإجماع على انتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة للدورة الجديدة (2019 - 2021)، ولمدة 3 سنوات.