مال وأعمال

بغداد - «كونا»: دعا الرئيس العراقي برهم صالح الى تعزيز افاق التعاون التجاري بين العراق والكويت لتحقيق التنمية الاقتصادية وبما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

كما دعا صالح لدى لقائه بوزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان الى متابعة ما تم اقراره في المؤتمر الدولي لاعادة اعمار العراق الذي عقد بالكويت اخيرا مشيدا بمساهمة الكويت في مساعدة النازحين واعمار المناطق المتضررة.

واكد ان العراق لديه الرغبة الجادة في الانفتاح على محيطه العربي والاقليمي والدولي في المجالات الاقتصادية والصناعية وبما يعزز مكانته ويحقق تطلعات شعبه.

من جانبه ابدى الروضان حرص الكويت على تطوير العلاقات مع العراق واستعداد الشركات الكويتية للاستثمار وتأهيل البنى التحتية في مدنه.

كما دعا الى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين بما يخدم مصلحتهما المشتركة، مبينا ان تعزيز التجارة البينية مع العراق اصبح حاجة ملحة للدولتين.

وجرى خلال اللقاء كذلك مناقشة عدد من القضايا التي تهم البلدين والتأكيد على تبادل الخبرات والتنسيق المشترك في المجالات كافة.

