مال وأعمال

بغداد - «كونا»: وصف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي العلاقات العراقية - الكويتية بالاستثنائية كاشفا عن وجود فرصة حقيقية لتطويرها اقتصاديا.

وقال عبد المهدي اثناء استقباله وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان العلاقات التي تربط العراق والكويت استثنائية ويسودها التعاون وحسن النوايا والرغبة المشتركة بتطويرها في جميع المجالات التي تخدم الاستقرار والتنمية والازدهار الاقتصادي.

وأضاف ان العراق يسير بخطى ثابتة نحو تجاوز صعوبات الماضي وآثار الحروب المدمرة وان أمامه مهمة البناء بالتعاون مع اشقائه واقامة علاقات شراكة اقتصادية وتجارية لصالح شعبه وشعوب المنطقة.

وأبدى استعداد حكومته للعمل مع دولة الكويت والتعاون بشكل اكبر وتنشيط المنافذ الحدودية وتقديم كل الامكانات والتسهيلات للمستثمرين معربا عن تقديره لمواقف سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وحكمته ودعمه لزيادة وتوسيع علاقات التعاون مع العراق.

من جهته نقل الوزير الروضان تحيات سمو امير البلاد لرئيس الوزراء وتأكيده دعم الكويت لاستقرار العراق واعماره وانجاح خطط الحكومة العراقية.

كما كشف عن رغبة الكويت برفع مستوى التبادل التجاري واشراك القطاع الخاص واقامة علاقات شراكة بين البلدين والشعبين الجارين الشقيقين.

