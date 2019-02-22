مال وأعمال

بغداد - كونا: عقد وفد حكومي كويتي ندوة حوارية مع رجال اعمال عراقيين شارك في جزء منها وزيرا التجارة في البلدين خالد الروضان ومحمد العاني لشرح اهم مميزات قانون تشجيع الاستثمار الكويتي والفرص المتاحة للشركات الاستثمارية الاجنبية داخل الكويت.

واكد الوفد خلال الندوة التي اقيمت ان الكويت نجحت في تحسين بيئة اعمالها على نحو يسهم بدرجة كبيرة في استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية مبينا ان الجهود الحكومية المبذولة في هذا الصدد تتماشى مع رؤية الكويت 2035.

واشار الى ان السوق الكويتية واعدة وتتمتع بقدرات شرائية عالية باتت محل اهتمام الشركات الاجنبية.

واستعرض الجانبان المعوقات التي تمنع نمو التجارة البينية بين البلدين والمساهمة في فرص الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص في السوقين مؤكدين مساعيهما لحلحلة اي معوقات بما يصب في مصلحة البلدين اقتصاديا.

كما بحث الجانبان سبل تطوير المنافذ الحدودية بين البلدين وبما يسهم في استيعاب اي تطور للتبادل التجاري بين البلدين مستقبلا.

من جهته اكد الوزير الروضان الاستمرار في تحسين بيئة الاعمال المحلية موضحا ان هذا التوجه بات مسارا اقتصاديا للكويت.

واشار الى ان البيئة التشريعية في الكويت أصبحت مشجعة على زيادة منسوب الاستثمارات الاجنبية لافتا الى ان وزارة التجارة الكويتية تعمل على اصدار مجموعة قوانين جديدة من شأنها تعزيز الجهود في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة. ووصل الوزير الروضان يوم امس الى بغداد في زيارة رسمية هدفها دعم وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

