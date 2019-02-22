مال وأعمال

قدم بنك الكويت الدولي «KIB» أخيراً رعاية بلاتينية للمؤتمر الإقليمي الخامس للاتحاد الدولي للسيارات الذي نظمه نادي الكويت الدولي للسيارات، والذي عقد أخيراً تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، بهدف التعرف على أفضل الطرق لتطوير رياضة السيارات في المستقبل.

وبهذه المناسبة، صرّح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «يبقى البنك ملتزماً باستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تروج لثقافة الرياضة في المجتمع المحلي. لهذا السبب، قمنا برعاية هذا الحدث الفريد الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بهذه الرياضة في جميع أنحاء المنطقة، علماً أن منطقتنا قد لعبت دورًا رائدًا في هذه الرياضة، ونحن على يقين من أنها ستواصل القيام بذلك بمساعدة الاتحاد الدولي للسيارات». وتعكس رعاية «KIB» لهذا الحدث إيمانه المستمر بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، ويسعى البنك إلى تشجيع الجميع على المشاركة في الرياضة على مختلف أشكالها. من الجدير بالذكر أنه، وكجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية الرائد الخاص به، يسعى «KIB» إلى المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تدعم جميع شرائح المجتمع المحلي. يذكر أن المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة، وقد جمع كبار مسؤولي رياضة السيارات من جميع أنحاء العالم،. كما شهد الحدث سلسلة من المناقشات المتعلقة بتطوير وترويج رياضات السيارات والتحديات التي تواجه الرياضة في المنطقة، بالإضافة إلى زيارات إلى موتور تاون كويت. كما تضمن المؤتمر ورش عمل تهدف إلى طرح قضايا ومشاكل رياضة السيارات في العالم وإيجاد حلول لتطويرها، مع التركيز بشكل خاص على مواضيع السلامة.

