مال وأعمال

قال المدير العام لشركة تزويد الطائرات بالوقود «كافكو» عبدالله الدعيجاني ان عدد الطائرات التي تقوم الشركة بتزويدها بالوقود يتراوح بين 140 إلى 150 طائرة يوميا في مطار الكويت الدولي ليصل العدد الى 4500 طائرة شهريا.

وأوضح الدعيجاني في تصريحات صحافية على هامش تنظيم الشركة حفل قدامى العاملين واليوم المفتوح بمناسبة الاعياد الوطنية، ان شركة الخطوط الكويتية تعتبر من أبرز عملاء «كافكو» وتستحوذ علي نسبة 60 في المئة من مبيعات الشركة تليها شركة طيران الجزيرة، لافتا الى ان هناك تواصلاً يجري حاليا مع وزارة الدفاع والديوان الاميري لتزويد طائراتهم بالوقود في المحطات خارج الكويت.

وأوضح ان مستودع الشركة الحالي يتميز بطاقة تخزينية تصل الى 54 مليون لتر، لافتا الى ان المستودع الحالي للشركة يغطي استهلاك العملاء حتى عام 2035، منوها في الوقت ذاته الى ان مخزون الشركة الاستراتيجي يكفي لفترة تتراوح بين 15 إلى 20 يوما بدون أي تزويد إضافي في حالة وقوع أي اضرار في خط التزويد الرئيس.

وقال ان «كافكو» تشتري وقود الطائرات من مؤسسة البترول الوطنية بسعر شهري متغير وتقوم بعملية البيع الى العملاء بالأسعار العالمية وتحصل على عمولة البيع. وحول عمليات تزويد الطائرات بالوقود قال الدعيجاني ان الشركة لديها أحدث مكائن التزود بالوقود، مبينا ان عملية تزويد الطائرات تستغرق ما بين 20 إلى 45 دقيقة ويعتمد ذلك على حجم الطائرة، الكمية المراد تعبئتها، الجهة المقصودة، وحمولة الطائرة، مشيرا الى ان الشركة لها القدرة والاستعداد الكافي لتزويد جميع أنواع الطائرات، بما فيها طائرة الـ (A 380) العملاقة.

وذكر الدعيجاني ان الشركة وضعت أهدافا تصبو إلى تحقيقها خلال المرحلة الحالية والمقبلة وهي زيادة المبيعات باستقطاب أكبر عدد ممكن من زبائن جدد عن طريق تطبيق سياسات تسويقية لمطار الكويت الدولي والحفاظ على أعلى مستويات معايير الجودة والسلامة في عمليات تزويد الوقود والمساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لمشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي ومدينة الشحن الجديد ما يسهم في زيادة نسبة مبيعات الوقود وزيادة الأرباح.

800 مليون لتر

قال الدعيجاني ان الكميات التي تقوم الشركة بتزويدها للطائرات بلغت حتى يناير 2019 ( أي 10 شهور فقط من السنة المالية الحالية) 800 مليون لتر وعدد الشركات التي تتعاون معها شركة كافكو بلغت 69 شركة طيران.

وذكر ان عدد العاملين في الشركة من الكويتيين بلغ 57 موظف وعدد غير الكويتيين بلغ 2 موظف فقط، لتبلغ نسبة العمالة الوطنية في الشركة 96.7 في المئة.

وأشار الى ان تذبذب أسعار النفط ليس له تأثير مباشر على أرباح الشركة لأن أرباح الشركة تعتمد على هامش الربح الذي تضيفه الشركة على سعر بيع الوقود، ولكن في نفس الوقت سينعكس تذبذب أسعار النفط على مسحوبات شركات الطيران من الوقود وبالتالي على الأرباح بطريقة غير مباشرة.