مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن تعاونه مع Mastercard لمنح فرصة استثنائية لعملاء البنك للفوز برحلة مدفوعة التكاليف لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا UEFA Champions League 2019 التي ستقام في مدريد.

ويحصل عملاء بنك الكويت الوطني على فرص لدخول السحب تلقائياً وربح واحدة من 3 رحلات لشخصين، عند استخدام بطاقات Mastercard الوطني الائتمانية المؤهلة للسحب، حيث أن كل دينار يتم إنفاقه محلياً يؤهل العملاء للحصول على فرصة واحدة لدخول السحب، بينما يحصل العملاء على فرصتين لدخول السحب عند استخدام البطاقة لدى المطاعم وخدمة توصيل الطلبات وعلى ثلاث فرص عند استخدام البطاقة خارج الكويت أو محلياً خلال أيام المبارايات.

هذا وسوف يتم السحب على 3 أسماء للفوز برحلة لشخصين والتي تشمل تذاكر سفر ذهاباً وإياباً على درجة رجال الأعمال، تذاكر لحضور المباراة النهائية، الإقامة في فندق 5 نجوم، التنقلات، إضافة إلى هدية مالية بقيمة 1,000 دينار يتم إيداعها فى حساب البطاقة الإئتمانية للفائز. علماً أن السحب سيتم في 30 أبريل 2019.

وحول إطلاق هذه الحملة الجديدة أعلنت رئيس مجموعة المنتجات والتسويق في بنك الكويت الوطني هنادي خزعل قائلة:»قدمنا العديد من الحملات العام الماضي والتي تكللت بالنجاح، لذا حرصنا هذا العام أيضاً على إطلاق الحملات المميزة للعملاء. ونظراً للنجاح الذي حققته حملة UEFA Champions League العام الماضي، قررنا بالتعاون مع Mastercard إطلاق هذه الحملة مجدداً، ومنح عملاء البنك فرصة الفوز بهذه الرحلة المميزة وتجربة لحظات استثنائية». وتابعت خزعل قائلة: «استخدام بطاقة Mastercard الوطني الائتمانية سيؤهل العملاء لربح واحدة من ثلاث رحلات لشخصين لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2019 في مدريد. والفرصة متاحة أمام الجميع وما على العملاء، الا استخدام بطاقة Mastercard وفق الشروط المذكورة للحصول على فرصة دخول السحب. وإضافة إلى الحملات التي نطلقها على مدار العام والخاصة ببطاقة Mastercard الوطني الائتمانية، فإن البطاقة تتمتع أيضاً بالعديد من المزايا وتقدم للعملاء تجربة فريدة يمكن الاستفادة منها». وأضافت خزعل قائلة: «نسعى دوماً إلى تخصيص الحملات التي تتماشى مع اهتمامات العملاء وهذا بناءً على الدراسات ونحن نعد العملاء بالمزيد من الحملات المميزة خلال العام والتي تخاطب تطلعاتهم».

