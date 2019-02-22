مال وأعمال

نظمت وزارة النفط يوما وطنيا بعنوان «حبنا الكبير.. الكويت» احتفالا بمناسبة الاعياد الوطنية للكويت وذلك يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة جمع كبير من العاملين والمسؤولين في الوزارة يتقدمهم وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح.

وشهد الاحتفال عرض أوبريت غنائي وطني من تقديم طالبات وطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية ، وتم عقد لقاء مع الشاعر حمدان البذالي.

وبهذه المناسبة هنأت مراقب العلاقات العامة ومراقَب الإعلام البترولي بالإنابة في وزارة النفط، الشيخة تماضر خالد الأحمد صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد والحكومة والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير متمنياً للكويت حكومة وشعبا مزيدا من التقدم والتطور في جميع المجالات.

وقالت انه على مدى 13 عاما من تولي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم شهدت البلاد نهضة تنموية شاملة مرتكزة على جميع الأصعدة والمستويات داخليا وخارجيا.

