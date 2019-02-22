مال وأعمال

أعلن بنك «الخليج» عن تقديم عروض حصرية تشمل خصومات لعملاء حسابات red وعرض للعملاء الذين يتطلعون التوفير لمستقبل أبنائهم من خلال فتح حساب نصور للأطفال. بإمكان عملاء حساب red الاستمتاع بمشاهدة أحدث الأفلام في أي من دور العرض التابعة لشركة السينما الوطنية (سينسكيب) مقابل دينار واحد فقط بدلاً من السعر الاعتيادي البالغ 3.5 دنانير، وذلك خلال الفترة من 21 فبراير إلى 2 مارس المقبل. وبهذه المناسبة، صرح أحمد الأمير، مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، قائلاً: «يسعى بنك الخليج على الدوام إلى تقديم مبادرات جديدة ومميزة لمكافأة وتلبية احتياجات عملائه لإضفاء القيمة إلى حياتهم اليومية. ومع الاحتفاء بالعيد الوطني وعيد التحرير، يسر البنك مكافئة عملاء حساب red ، وعملاء حساب نصور للأطفال. كما أننا نفخر بمشاركة الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية مع الشعب ال ، ونتمنى للجميع أعياد وطنية سعيدة».

