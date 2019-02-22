مال وأعمال

اختتمت أمس أعمال اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الوزارية الكويتية الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي، وترأس الجانب الكويتي وزير المالية د. نايف الحجرف، وعن الجانب الجزائري وزير المالية عبدالرحمن راوية. وتم خلال الاجتماعات توقيع وزير المالية د. نايف الحجرف على مذكرة تفاهم في مجال المنشآت الأساسية، والتوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي. اضافة إلى التوقيع على محضر اجتماع الدورة العاشرة للجنة الوزارية الكويتية الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وشركة تسيير بورصة القيم الجزائرية، والتي قام بها المدير التنفيذي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية خالد الخالد. وفي كلمة له خلال اختتام أعمال اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الوزارية الكويتية الجزائرية المشتركة، قال د.نايف الحجرف «أن هذه الاجتماعات تتيح فرصة للطرفين بحث كافة المواضيع المتعلقة ببيئة الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وإنها انتهت اليوم بالتوقيع على 4 مذكرات تفاهم لعل أبرزها هي توقيع شركة بورصة الكويت مع شركة تسيير بورصة القيم الجزائرية على مذكرة التفاهم في مجال البورصة والأوراق المالية، والتي تعتبر انطلاقة جديدة في مجال توطيد التعاون الثنائي في شتى المجالات والميادين، وفتح آفاق أرحب للبورصة الكويتية من خلال تبادل الخبرات مع البورصة الجزائرية، ودراسة امكانية تعاون القطاع الخاص الكويتي والجزائري، حيث أننا مؤمنون بأن القطاع الخاص الكويتي قطاع مبدع وخلاق ويتميز بديناميكية عالية ولديه رغبة في الاستثمارات الأمثل».

واختتم قائلاً « أن الكويت والجزائر يتمتعان بعلاقات سياسية ودبلوماسية متميزة، برعاية سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ، وأخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «.

كما تم خلال الاجتماعات استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بينهما عبر تنفيذ البنود الواردة فيها، وبحث العقبات إن وجدت والعمل على تذليلها، واستشراف مجالات التعاون المستقبلي بين البلدين الشقيقين.

ومن الجدير بالذكر، فإن الاجتماعات الماضية بين البلدين شهدت التوقيع على ما يقارب من 40 مذكرة تفاهم واتفاقية في العديد من المجالات. ويذكر بأن اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الوزارية الكويتية الجزائرية المشتركة امتدت خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير 2019 في دولة الكويت، على أن تعقد دورتها الحادية عشرة بالعاصمة الجزائرية في عام 2020.

