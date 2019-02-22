مال وأعمال

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت امس وزير المالية للجمهورية الجزائرية عبدالرحمن راوية والوفد المرافق له، حيث ترأس اللقاء عبدالوهاب الوزان نائب رئيس الغرفة. كما حضر اللقاء عبدالحميد عبداوي سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لدى الكويت، وبن زاهي عبدالحق الأمين العام للغرفة الجزائرية، ومحمد الشبو سفير الكويت في الجزائر، و نبيل العبدالجليل وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية كما حضر اللقاء رباح الرباح مدير عام الغرفة.

يأتي هذا اللقاء على هامش انعقاد الدورة العاشرة للجنة الوزارية الكويتية الجزائرية المنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة 19 21 فبراير 2019، حيث رحب الوزان بالوزير والوفد المرافق له، متمنياً أن تكون اجتماعات اللجنة قد توصلت الى نتائج إيجابية تخدم البلدين الشقيقين.

وتطرق خلال حديثه الى تاريخ العلاقات الاخوية المتينة، وسبل تنمية أوجه التعاون الاقتصادي، مشيراً الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ليس بالمستوى المأمول على الرغم من وجود الكثير من العوامل التي قد تسهم في تنمية هذا التبادل منها الموقع الإستراتيجي للجزائر بالقرب من الأسواق الاوروبية وأسواق شمال أفريقيا، وكذلك وجود العديد من المنتجات الجزائرية القابلة للتصدير والتي قد تكون لها أسواق في دولة الكويت والأسواق المجاورة، مؤكداً أهمية بذل مزيد من الجهود لتطوير العلاقات المشتركة، وذلك من خلال تبادل زيارة الوفود التجارية والاقتصادية وإقامة المعارض المتخصصة، للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر، وأوجه التعاون التجاري. وإطلاع قطاع الأعمال الكويتي على النظم والقوانين التي من شأنها تشجيع المستثمر الكويتي للدخول الى الأسواق الجزائرية.

من جانبه، تقدم عبدالرحمن راوية بالشكر للغرفة على حسن الاستقبال مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً حرصه للاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي، معرباً عن رغبة الجانب الجزائري بتشجيع المستثمر الكويتي للاطلاع على الفرص المتاحة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية في الجزائر. كما دعا الشركات الكويتية للدخول في شراكات إستراتيجية مع نظرائهم الجزائريين لتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة بين البلدين الشقيقين. مشيراً الى سعي الحكومة الجزائرية لتذليل جميع العقبات والعراقيل التي قد تواجه المستثمر الكويتي.

ومن جانبه، أشار بن زاهي عبدالحق الأمين العام للغرفة الجزائرية الى الزيارة التي قام بها رئيس الغرفة الجزائرية في ديسمبر 2013، والتي تم من خلالها عرض مجموعة من المشاريع المتنوعة في الجزائر على قطاع الأعمال الكويتي، متمنياً تكرار مثل هذه الزيارات بين الطرفين وموجهاً دعوته لأصحاب الأعمال الكويتيين لزيارة الجزائر للتعرف عن كثب على المنتجات الجزائرية وزيارة المعارض السنوية.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزان على الترحيب بمزيد من التعاون مع الغرفة الجزائرية مؤكداً استعداد الغرفة لتسخير كافة إمكانياتها لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

