مال وأعمال

دشنت شركة الخطوط الجوية الكويتية امس قاعة الترانزيت في مبنى الركاب رقم 4 ، برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، وبحضور كل من المدير العام للادارة العامة للطيران المدني م. يوسف الفوزان، والرئيس التنفيذي لمؤسسة انشيون العالمية لإدارة المطارات كوانغ سوو لي، وممثلي الإدارة العليا في كل من «الكويتية»، و«الطيران المدني».

وعلى هامش التدشين، أعرب رئيس مجلس إدارة «الكويتية» يوسف الجاسم عن سعادته بتدشين قاعة الترانزيت في مبنى الركاب رقم 4 ، حيث يأتي تدشين القاعة استكمالاً للمخطط المقرر لمبنى الركاب رقم 4 باستحداث واضافة خدمات جديدة للركاب والمسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية الكويتية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني ومؤسسة انشيون العالمية لإدارة المطارات، والذين كان لهم الدور البارز في اضافة وتطوير الخدمات للمبنى رقم 4، لذا لا يسعني إلا أن أتقدم لهم بجزيل الشكر والامتنان على جهودهم المبذولة والحثيثة في سرعة انجاز المرافق داخل المبنى تباعاً وتدريجياً حسب الخطة المتفق عليها.

وأضاف الجاسم: «افتتاح قاعة الترانزيت انجاز آخر يضاف إلى انجازات الخطوط الجوية الكويتية في تقديم أفضل الخدمات المتنوعة وتوفير حلول جديدة لعملائها حيث سبق افتتاح قاعة الترانزيت قاعتي ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء (الواحة) (بيان) و(المباركية) في منطقة المغادرين في الاشهر القليلة الماضية، ما يؤكد سعي الخطوط الجوية الكويتية المستمر نحو طرح خدمات جديدة ومتنوعة وذلك من خلال توفير جميع سبل الراحة للركاب بما يتواكب مع أحدث متطلبات قطاع الطيران والنقل الجوي، كما أن تلك القاعة صممت على أحدث الطرازات وبخدمة لا تقل عن درجة رجال الاعمال بحيث يشعر الراكب الكريم بالراحة التامة».

وتابع الجاسم قائلاً: «يأتي افتتاح القاعة تزامناً مع حلول الأعياد الوطنية للكويت، لذا يسرني ونيابة عن اعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية في الخطوط الجوية الكويتية أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد ، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد ، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي.

واختتم الجاسم تصريحه بالتشديد على حرص الخطوط الجوية الكويتية بشكل دائم ومستمر على تقديم أفضل الخدمات لعملائها سواء على الأرض قبل المغادرة أو توفير أفضل وسائل الراحة والترفيه على متن طائراتها، الأمر الذي يضيف إلى المسافر العزيز تجربة سفر ممتعة لا تنسى، مشيراً إلى أن دور الشركة لا يقتصر فقط على النقل بل خدمة وتلبية جميع احتياجات العملاء سواء بتعدد وجهات السفر أو تقديم خدمة مميزة ومرنة.

من جانبه، هنأ المدير العام للادارة العامة للطيران المدني م. يوسف الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم وجميع العاملين فيها على افتتاح قاعة الترانزيت ، متقدماً بالشكر والامتنان للجهود الحثيثة التي بذلت من قبل جميع الجهات المختصة في تجهيز تلك القاعة بوقت قصير وبكفاءة عالية.

وأضاف الفوزان: «يأتي تدشين قاعة الترانزيت استكمالاً للخطة الموضوعة بين الادارة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة انشيون العالمية لإدارة المطارات، لتشغيل مبنى الركاب رقم 4 على اكمل وجه، والذين عملوا ضمن فريق واحد حيث إن هذا التعاون وضع ضمن خطة حصيفة، كما نأمل بأن يكون مبنى الركاب رقم 4 نموذجاً لأحدث المطارات في الكويت».

يذكر أن الخطوط الجوية الكويتية ستبدأ بتسلم أسطول الطائرات الجديدة خلال العام الحالي وحتى عام 2026 ليبلغ حجم الأسطول 38 طائرة موزعة على 10 طائرات بوينغ B777-300ER و 5 طائرات ايرباص A350-900 و8 طائرات ايرباص A330-800 و15 طائرة ايرباص A320 NEO.

