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يطرح البرنامج الحواري «بالعربي مع غالب» حلقة استثنائية خاصة حول احتفالات دولة الكويت بالأعياد الوطنية، والتي ستكون عبارة عن نافذة التاريخ التي تطل على الكثير من الأحداث التي مر بها المجتمع الكويتي قيادة وشعبا، حيث سيتم استلهام دروس الماضي وقراءة تطورات الحاضر وؤية استشراق المستقبل.

يستضيف البرنامج الوزير وعضو مجلس الأمة السابق وأستاذ التاريخ بجامعة الكويت د. عبدالمحسن المدعج، ويتطرق الحوار إلى مسار بناء دولة الكويت قبل أكثر من 400 سنة، الغزو العراقي الجراح الغائر، مرحلة الأعمار وبناء الدولة في كويت ما بعد التحرير، رؤية الكويت 2035 واستمرار النهج في بناء الدولة العصرية وفق المنظور التنموي والإنساني، ويتضمن البرنامج عدة تقارير.

برنامج «بالعربي مع غالب» يبث عبر شاشة تلفزيون الكويت الساعة العاشرة وخمس عشرة دقيقة مساء يوم غد السبت، يقدمه غالب العصيمي، يخرجه سعد القحطاني ومشعل الشمري، يترأس فريق الإعداد د. محمد منيف العجمي.

