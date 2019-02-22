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أعلن وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع التلفزيون مقرر اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية سعود حمد الخالدي أن تلفزيون دولة الكويت سيواكب وسينقل كافة الفعاليات والأنشطة والبرامج التي ستكون متزامنة مع احتفالات العيدين الوطني والتحرير، حيث سيطلق بدءا من بداية الأسبوع المقبل دورة برامجية متنوعة تتضمن الكثير من البرامج والتغطيات، وذلك بالتعاون مع قطاعات الوزارة في الإذاعة والإعلام الخارجي والسياحة والأخبار والبرامج السياسية والهندسة.

وثمن الخالدي في تصريح صحافي توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية محمد ناصر الجبري، ووكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد عبدالمحسن العواش، والتي سيقوم التلفزيون خلالها بتسليط الضوء على إبراز مظاهر الفرحة والابتهاج بالاعياد الوطنية، لافتا إلى حرص وزارة الإعلام وتلفزيون دولة الكويت على تقديم المواد البرامجية للمشاهدين احتفاء بهذه المناسبات الوطنية العزيزة على قلوب المواطنين والمقيمين وفق أحددث التقنيات العالية في الصوت والصورة.

وأشار الخالدي إلى أن التلفزيون سيقدم عدد من البرامج التسجيلية والأفلام الوثائقية والفلاشات التي تحاكي فرحة العيد الوطني وذكرى عيد التحرير، إلى جانب أن هناك أنشطة سيتم التعاون خلالها مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، إضافة إلى تجيير برامج البث المباشر الرئيسة في جميع القنوات التلفزيونية، كما سيتم عرض السهرات الغنائية «عشاق وطن»، التي تم إعادة خلالها إحياء أبرز الأعمال الغنائية الوطنية لكبار الشعراء، وتم تسجيلها مؤخرا بمشاركة مجموعة من المطربين المخضرمين والشباب، مشيرا إلى التعاون خلال الربط التلفزيوني مع قنوات خليجية وعربية بينها القناة السعودية وmbc.

وذكر الخالدي أن هناك عدة برامج جديدة في الخارطة البرامجية التي سيتم عرضها على التوالي في العيدين الوطني والتحرير بينها «تاريخ الأوبريتات»، البرنامج الوثائقي «سمو الانجازات»، برنامج «صامدون»، الفيلم الوثائقي «راية العز».

وأضاف أنه سيتم استضافة شخصيات متعددة في كافة المجالات، وبث تقارير وأغان وطنية تعرض للمرة الأولى، والتي جرى إنتاجها خصيصا للأعياد الوطنية.

