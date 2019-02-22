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عرض الفنان الإماراتي الشاب ناصر السعدي أحدث أغنياته المصوّره بطريقة الفيديو كليب، والتي حملت عنوان «شنو يفيدك»، وذلك عبر قناة ميوزك الرماس في موقع «اليوتيوب»، متعاوناً في عملية تصويرها ومونتاجها مع أيوب الزعارير، واضعاً بها فكرة عرض مبسطة، أراد من خلالها إظهار الأغنية بالشكل المناسب ضمن خطة التسويق الإعلامي التي وضعها. حملت الأغنية اللون الموسيقي العراقي، وتصدى لألحانها ناصر السعدي نفسه، بعد أن جاءت من كلمات الشاعر فلاح العماش وتوزيع ومكس محمد صالح، وماسترنغ م. عمرو هاشم، حيث قام بتسجيلها وتنفيذها في ستوديوهات فايز السعيد ساوند في دبي. وأوضح ناصر السعدي الحاصل على المركز الأول في مسابقة نجوم الخليج، أنه سعيد بالأصداء الأولى، بعد أن طرح الأغنية عبر الإذاعات الخليجية والعربية، مؤكداً أنه يحمل خطة تسويقية من خلال جميع الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي من أجل دعم ومساندة الأغنية لوصولها الى عدد كبير من الجمهور في الإمارات والعراق والوطن العربي، خاصة وأنها تحمل اللون العراقي وكلمات واضحة في لهجتها المبسطة القريبة من جميع اللهجات العربية.

