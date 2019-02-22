إضاءات

على مدى الموسم المسرحي الحالي شاهدت ورصدت الفنانة المتميزة سماح مرات عدة، واقتربت منها عبر عدد من العروض والمناسبات والتظاهرات، وفي كل مرة هي ذلك الكعب العالي.. والشموخ الفني.. والحضور المتفرد.. والمعايشة.. والانغماس في التجربة والشخصية والعرض.. وهي قبل كل هذا وذاك صمام الأمان لهذه التجربة أو تلك.

شاهدتها في «الرحمة» شامخة باسقة متجلية مع فريق العرض وفرقة المسرح الكويتي سواء مع المخرج د. مبارك المزعل أو المخرج فيصل العبيد.. وقد مثلت الكويت في مهرجان المسرح العربي الذي استضافته القاهرة في يناير الماضي.

وشاهدتها أيضاً عبر تجليات الفهم والاستيعاب للشخصية والنص في تجربة مسرحية «ميلاد غريب» مع المخرج فيصل العميري، وفرقتها مسرح الكويت.

ولا ينتهي العطاء، علماً بأنني أشير (فقط) إلى تجارب موسم واحد، لنصل إلى محطة مسرحية «موجب» مع الفنان محمد الحملي، حيث الانتقال إلى تجربة تختلف شكلاً ومضموناً عن بقية التجارب لتنطلق إلى علاقة جماهيرية تمتلك أدواتها ومفرداتها بوعي.. وتفرد.

ونصل إلى محطة مسرحية «الصبخة» مع فرقة مسرح الخليج العربي والمخرج د. عبدالله العابر والتي مثلت الكويت في مهرجان «الشارقة» للمسرح الخليجي.

وفي كل مرة.. هي ذلك الحضور والعمق، ومن قبل التحضير والذوبان في الشخصية لتفجير مكنوناتها ومضامينها.. ومنحنا الدهشة والفرح والاستمتاع.

فما أروعك سماح من فنانة.. مبدعة.. تحترم فنها وذاتها وحرفتها.

وعلى المحبة نلتقي

