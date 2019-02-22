إضاءات

كشفت النجمة زينة حقيقة مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات «إنستغرام»، حيث علقت كاتبة: «إحساسك وصوتك وحبي للأغنية اصلا مبروك ودايما متفوق علي نفسك يا عالمي.. أنا مبسوطة اني بمثل أمام كاميرا انت خلفها الكليب تحفة فيلم قصير وصورة رهيبة.. تانيا، بعتذر لجمهوري اني لم ولن اتفق على مسلسل لرمضان السنة دي لأني عندي 3 أفلام الحمد لله «التاريخ السري لكوثر»، «كل سنة وانت طبب» والثالث مفاجأة بإذن الله لاتقل عن الفيلمين..اشوفكوا بعد رمضان في السينما جمهوري الغالي..بحبكم».

