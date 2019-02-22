إضاءات

يواصل كل من الممثل آسر ياسين و الفنانة نيللي كريم، تصوير أحد مشاهد مسلسلهما «النصابين» في شوارع غاردن سيتي. وتواجدت نيللي وآسر ياسين في إحدى شقق غاردن سيتي، وبدأت المشاهد في التاسعة صباحا، ومن بينها مشهد مطاردة وهذا تسبب في إغلاق الشارع.

مسلسل «النصابين» من إنتاج جمال العدل وإخراج أحمد مدحت، ومن تأليف عمرو الدالي ووائل درويش وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن نيللي كريم وآسر ياسين قدما سويا فيلم «احنا اتقابلنا قبل كده»، وتم عرضه عام 2008، وشاركهما البطولة كل من رندا البحيري وحسن حسني، ومن إخراج هشام الشافعي. آخر أعمال نيللي كريم كانت في رمضان 2018 بمسلسل «اختفاء» من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت وإنتاج شركة «العدل جروب» وشاركها البطولة هشام سليم وبسمة ومحمد علاء.

