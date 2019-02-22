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برعاية وحضور الشيخة انتصار سالم العلي رئيس مجلس إدارة شركة اللؤلؤة للإنتاج الفني والفرقة السينمائية الأولى دُشن فيلم «ساعة زمان» في صالة ليلى جاليري بحضور حشد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، للاحتفال بطرح الفيلم في صالات «سينكسيب».

وفي بداية حفل الافتتاح الذي قدمه الإعلامي عبد الرحمن الديين رحبت الشيخة انتصار بالحضور وقالت: كل عام وكويتنا بخير وفي أمن وازدهار.. وأشارت إلى أن الهدف خلق جيل شاب قادر على صناعة السينما.. وأضافت: أثلج صدري حين زرت موقع التصوير ورأيت إنتاج الورش وحماس الشباب فأبارك للشباب وللفرقة فيلمهم. بدوره شكر مدير الفرقة ومخرج العمل رمضان خسروه الحضور وكل من دعم الفيلم حتى يرى النور.. وقال إن العمل ليس مجرد سيناريو تم تنفيذه بل هو مجهود بذلته مواهب شابة بتوجهيات ورؤية الشيخة انتصار سالم العلي.. وكانت النتيجة تخرج عشرات الشباب من الورش وهذا الفيلم هو نتاج تعبهم خلال عامين من الدراسة والعمل.. كما وجه الشكر لجميع الفنانين الكبار الذين شاركوا في الفيلم. في حين اكتفى بطل الفيلم النجم طارق العلي بالقول إن كلمته هي الفيلم نفسه.

يكمل الفيلم ما رسمته الفرقة السينمائية الأولى من نهج يتحرك على أكثر من مسار، الأول يتعلق بتدريب كوادر سينمائية وإتاحة الفرص لها ، وهو ما ظهر بجلاء هنا.. المسار الثاني الاشتغال على الهموم الوطنية والتوثيق البصري للتأريخ مثلما حدث في تجارب: سرب الحمام، وحبيب الأرض. أما المسار الثالث فيتمثل في إصرار الفرقة على قبول التحدي في شباك التذاكر وسط منافسة قوية من سينمات عالمية مهمينة كالأميركية والهندية.

هذه التحديات، من الصعب أن تقوم بها شركة بمفردها، بل يتطلب سياق أوسع من الدعم خصوصًا أننا نتحدث عن أفلام توثق للذاكرة الكويتية حيث ينطلق «ساعة زمان» من حيث انتهى «سرب الحمام»، الذي قدم يوميات خلية مقاومة حتى لحظة التحرير، أما «ساعة زمان» فبدأ من اليوم التالي للتحرير.

في لحظة دراماتيكية تختلط فيها تهليلة الفرح بالدموع وارتفاع الرايات وصور الشهداء.. مع انسحاب وفرار جنود الاحتلال. في هذه الأجواء يكون الجنود في مقدمة الصفوف لاستعادة الأمن وترتيب الفوضي ومعالجة الألغام، وأحد هؤلاء كان «عبد اللطيف» (طارق العلي)، الذي قرر بفدائية استباق التعليمات، فترك صبيه وأباه العجوز ـ الفنان القدير محمد جابر ـ وزوجته (هبة الدري) والتحق بوحدته التي يقودها «جمال الردهان». يبادر بركوب «الطراد» في مهمة لم يوضحها السيناريو بالشكل الكافي نتيجة تركيزه أكثر على مشاعره الوطنية وعلاقته بأسرته. ولسوء حظه ينقلب به «الطراد» ويصارع الغرق.

يأسره جنود عراقيون، ويعاملونه بغلظة ولا يترددون في إصدار الأمر بقتله قبيل فرارهم..لكن ينقذه جندي عراقي هو في الأصل فنان مسرحي (رسول الصغير) الذي يتعاطف معه، ويوهم زملاءه بقتله. وكأنه رد الجميل لـ «عبد اللطيف» الذي رفض ـ في مشهد استعادي ـ قتل جنود الاحتلال عقب التحرير داعيًا الكويتيين إلى التمسك بالأخلاق والقانون.

يكتشف «عبد اللطيف» أن من أسروه فروا، فيبدأ في التجول بحثًا عن أي طعام أو سجائر، ويقضي وقتًا صعبًا في عز البرد.

ولأن الموقع نفسه تعرض للضرب، فكان عليه أن يغادره بما حصل عليه من مؤونة شحيحة في حقيبة صغيره تضم زجاجة مياه وعلبة سجائر ومعلبات وكاسيت به ألبوم هاني شاكر، وبطارية ضوئية.

رحلة عودة «عبد اللطيف» من «الأسر المؤقت» كناية عن كل ما تعرض له الأسرى الكويتيون، حتى لو كانت قصيرة نسبيًا لم تزد عن ساعات.

إنها رحلة محفوفة بالإهانة والتعذيب، الجوع والبرد، ومواجهة الموت في كل لحظة، إذ يجد فجأة قدمه فوق «لغم» نجا منه بالدعاء وتسليم أمره لله، بفارق ثوان عن انفجاره، ليسقط بعدها في حفرة طينية على الشاطئ كادت تبتلعه، وهنا تنفذ منه المؤونة، ويشتد به الجوع والبرد والتعب، فيجرب كل ما معه من وسائل ـ خصوصًا بعدما اكتشف أن الجنود العراقيين خدعوه وأنه في جزيرة بوبيان الكويتية وليس في العراق كما زعموا ـ يطلق الرصاص من مسدسه، ويستعمل البطارية الضوئية في إطلاق فلاشات في الليل، وينادي على شبح تراءى له نتيجة التعب والهلاوس البصرية.وفي الأخير يستسلم ويسجل كلمة قصيرة على الكاسيت، كما يضطر لأكل ضفدع. وفي لحظة العتمة التامة، ونافد كل وسائل الحياة والنجاة، يأتي زميله المشاكس له «محمد الحملي» وينقذه. من بداية الفيلم لابد أن تستدعي ذاكرة المتلقي الفيلم الأميركي الشهير Cast Away لتوم هانكس، وهو استدعاء يبرز أكثر على مستوى البوستر، وكذلك في الفصل الخاص برحلة العودة إلى الديار. بغض النظر عن عملية التأثر هذه، فالفكرة ذاتها مكررة في ثيمات روايات وأفلام لا حصر لها، عن ذلك الإنسان الذي يجد نفسه عالقًا وحيدًا في جزيرة نائية، ويتردد صداها حتى في حكايات السندباد في «ألف ليلة وليلة».

تمايزت معالجة «ساعة زمان» بأنها زاوجت ما بين الطابع الإنساني لـ «الإنسان الوحيد على الجزيرة» مع مسار مرحلة ما بعد التحرير.

وكان بالإمكان استثمار الوثائق ومقاطع الصور والفيديو الخاصة بهذه اللحظات التاريخية والاستفادة من شحنتها العاطفية. كما عاني الشريط من هنات تتعلق ببطء الإيقاع أحيانًا، خصوصًا أنه اشتغل بنمط «مونوتوني»، متتبعًا خط بطله العائد من الموت، رغم أنه كان بإمكان السيناريو الذي كتبه محمد عواد الشمري التحرك على خطوط أخرى خاصة بقلق الزوجة والأب العجوز، وبحث زملائه عنه. وكذلك كان التعليق بخطابه الآتي من كتب «التنمية الذاتية» بمثابة تشكك في بلاغة الصورة.

أيضًا على مستوى الصوت ومكساج الصورة كان هناك بعض التعجل في التنفيذ، فرغم الموسيقى الأوركسترالية التي أبدعها بحساسية الفنان الشاب عمرو راضي لكن طبقة الموسيقى طغت أحيانًا على أصوات الممثلين.

بالتأكيد لا تقلل هذه الهنات من احترام التجربة والتفاعل الإيجابي معها، وتشجيع هؤلاء الشباب على الاستمرار لصناعة مستقبل أفضل تستحقه السينما الكويتية.

