إضاءات

القراءة الأولية لعروض مهرجان «الشارقة» للمسرح الخليجي «3» تجعلنا امام جملة من الملاحظات حيث الاسترخاء في المحطة التقليدية وأيضا الانطلاق الى آفاق بعيدة من البحث والتجديد في كيانات المسرح الخليجي بالذات على مستوى الحلول الإخراجية في وقت ظل به النص في منطقة يفترض ان يكون قد تجاوزها منذ أمد بعيد في ظل القفزات الكبرى التي تعيشها صناعة الكتابة للمسرح في دول الخليج العربية وبفضل مجموعة مهمة من السماء المعروفة .

المحطة الأولى كانت مع مسرحية «مدق الحناء» لفرقة المزن العمانية والتي حضيت بإشادة واسعة من النقاد والمسرحيين من الخليج والوطن العربي، والمسرحية من تأليف الكاتب السعودي عباس الحايك وإخراج يوسف البلوشي.

وتدور أحداث مسرحية «مدق الحناء» في مدينة تتعرض للاختطاف من أحد أبنائها بدعم من غرباء لكن الغرباء أنفسهم يعانون قيد العبودية فيكون الصراع مركبا بين الأهالي الباحثين عن حقهم وحريتهم والعبيد الذين يتوقون لحريتهم والتي تعد غاية فطرية إنسانية، ويدخلون في صراع من اجل الحصول عليها والفكاك من كل قيد.

وتميز هذا العرض من حيث النص والمضمون والسينوغرافيا والإخراج، حيث اجمع الحضور على ان العرض يؤشر الى بداية جيدة وقوية للمهرجان من خلال ما شاهدوه من المتعة والانبهار. قدم العرض المسرحي وجبة مسرحية دسمة لكل محبي ومتذوقي المسرح، تكاملت فيه العناصر ومفردات العرض المسرحي وكان بالفعل افتتاح مبهر للمسرح الخليجي، وحقق الأهداف التي رسمها مخرج العمل.

ويمثل العمل تجربة اضافية لرصيد المسرح العماني وأيضا رصيد المسرح الخليجي للذهاب الى مناطق اضافية على صعيد النص والاخراج والتمثيل.

من المملكة العربية السعودية تميزت مسرحية «حبوس» لفرقة الوطن من السعودية بحضور فلسفي عال انحسر أمامه البعد المرئي للعرض. لينشغل العرض بسطوة النص الفلسفية والحوارات المتسعة بين الممثلين الاثنين فوق الخشبة حول مفاهيم فكرية تتصل بكم من القضايا التي تمثل متضادات مثل «الحبس والانطلاق»، و«السجن والحرية»، و«الحجز والتسريح» وغيرها من الطروحات ذات البعد الجدلي والعناوين الشمولية .

النص كتبه صالح زمانان، طارحاً جملة من المحاورات الذهنية التي تتوالى فيها الأسئلة والملاحظات والافتراضات، على نحو فرض على المخرج

نوح الجمعان تحديات جمة، ولا سيما في محاولته تجسيد مقولات النص أو معادلتها بالحلول الأدائية والبصرية التي تجليها في صور وحالات تعبيرية فوق الخشبة، يكون في وسع المتفرج في الصالة التواصل والتفاعل معها.

المحور الروائي ينطلق من سؤال حول إمكانية أن نفترض أن الجسد الإنساني، بوصفه صورة للروح، يمكن أن يتحول إلى سجن، وأن دواخل هذا الجسد باتت «جوانيّات ومتاهات داخلية لشخص ما.. فتلك غرفة الذاكرة، وتلك غرفة الهموم، وذلك ممر الأحقاد.. هذا الجدل قيد العرض واغرقة فى سوداوية وعتمة شاملة. ومن مملكة البحرين جائت فرقة مسرح «أوال» البحرينية حيث قدمت مسرحية «نوح العين» من تأليف الكاتب جمال الصقر وإخراج أنور أحمد وتمثيل: أحمد مبارك، وحسن عبدالرحيم، وعبدالله وليد، ويعقوب القوز، وياسين قازاني، ومنى فيروز، وحمد عتيق، ومحمد سعد، وعبدالله سويد.

تحكي المسرحية عن «السقا» و«العين»، تلك العلاقة الكبيرة التي ربطت «السقاي»، جسد دوره «أحمد مبارك»، ببئر الماء في «الفريج»، والذي يقوم بعمله بصورة يومية وبهمة عالية ليوفر لأهالي المنطقة ما يحتاجونه من المياه العذبة، والسقا كان يلعب دوراً اقتصادياً محورياً، فإذا غاب توقفت معه حياة الفرجان، كما أنه لم يتوقف عن عمله هذا حتى في أحلك الظروف التي مر بها سكان المكان، بل وكان في أحايين كثيرة يوزع الماء على الناس دون مقابل.

عمل يذهب الى طبيعة النظرة الطبقية والصراع على ابنة الرجل التاجر الى يريدها السقاي وترتبط به بعلاقة حب في الوقت الذي يسعى بها ابن احد التجار للفوز والزواج منها عبر صراح يغرق فى التقليدية شكلا ومضمونا .

فيما قدمت فرقة مسرح الشارقة الوطني في رابع عروض مهرجان المسرح الخليجي في دورته الثالثة، مسرحية «مجاريح» الذي جاء عامرا بالجمال رغم قسوة الموضوع الذي تناوله، حيث ثيمة العبودية، عبودية الذات أو عبودية التقاليد والعادات، وما يشبك معها من طبقية وعنصرية مقيتة، حيث تمكّن المخرج محمد العامري من التّماس مع الواقع من خلال توظيف الموروث الشعبي وتحميله بالدلالات والإيحاءات، ليكسب العرض بعدا إنسانيا يتجاوز المحلية وإن انطلق منها.

خاتمة العروض جاءت من الكويت حيث «الصبخة»، لفرقة مسرح الخليج العربي والذي كتب نصه وأخرجه عبدالله العابر، ويمثل أحدث النتاجات المسرحية التي صنعت خصيصا لهذا الحدث المسرحي البارز. وتناقش المسرحية جملة من القضايا الاجتماعية بكثير من العمق.

العرض كانت أمام ثيمة «الحب»، في مواجهة الانغلاق والتخلف الفكري والتعنت والرفض في مختلف المجتمعات سواء المحافظة أو المنفتحة حين تتعارض مع السلطة سواء كانت عائلة أو أبا أو أمّا أو دينا أو غيره. وتمتد القضية لتفضح الآثار التي تترتب على القمع الأبوي - الذكوري - المجتمعي، المنغلق والمحافظ أو حتى المنفتح إدعاء وزيفا، على التكوين النفسي للأبناء من الجنسين، هذه الآثار التي لا ينفك يتوارثها الأبناء فتأتي المأساة كارثية بكل أبعادها ومضامينها عبر قراءة بصرية عالية الجودة وأداء احترافي المستوى كانت نتيجة حصاد النسبة الأكبر من عناصر التمثيل جوائز المهرجان بالاضافة الى السينوغرافية التي أسسها الفنان عبدالله الربيعان يفهم وعمق .

أتقن مؤلف ومخرج العرض الفنان د. عبدالله العابر تركيب حكاياه وأزمنتها، خاصة فيما يتعلق بفضائه الذي حمله قيما فكرية وعاطفية وجمالية رمزية عالية، إذ استخدم المخرج كل العناصر من إضاءة وديكور وأزياء وموسيقى ومؤثرات صوتية ورقصات إيقاعية وممثلين خدمة لقضيته، هذه العناصر تخلقت كائنات حية وانسابت حركتها على خشبة المسرح بحيوية.

