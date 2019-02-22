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واشنطن- الوكالات: اوقفت السلطات الأميركية عنصرا في خفر السواحل من المعجبين بالنروجي اليميني المتطرف اندرز برايفيك الذي ارتكب مجزرة في بلاده وكان يخطط للتعرض لعدد من الشخصيات السياسية الديموقراطية والوجوه الاعلامية، بحسب ما افادت وثائق قضائية.

وأظهرت الوثائق القاء القبض على كريستوفر بول هاسون (49 عاما) وهو من انصار نظرية تفوق العرق الأبيض الأسبوع الماضي في منزله في سيلفر سبرينغ بولاية ميريلاند قرب واشنطن حيث تم العثور على ترسانة ضخمة من الأسلحة.

وفي مذكرة تطالب باعتقال هذا «الارهابي الأميركي» الى حين محاكمته لفت المدعي العام روبرت هور الى ان «الموقوف يخطط لقتل مدنيين ابرياء على نطاق يندر ان شهدناه في هذا البلد». وأوضح مكتب المدعي العام انه تم العثور في منزل هاسون على 15 قطعة سلاح وأكثر من الف قطعة ذخيرة، اضافة الى مخدرات ومواد محظورة من بينها منشطات وهورمونات نمو.

ويصف هاسون نفسه في وثائق ضبطتها السلطات على انه «قومي ابيض» منذ زمن طويل، «رجل حزم» ومؤيد لـ»عنف محدد الهدف من شأنه اقامة وطن للبيض».

وكان يراجع بانتظام مقاطع من «بيان برايفيك» حول جمع الأسلحة النارية ووضع قائمة اهداف، بحسب مكتب المدعي العام.

ومن بين الشخصيات على قائمة اهدافه المحتملة المسؤولان الديموقراطيان في الكونغرس نانسي بيلوسي وتشاك شومر وأعضاء ديموقراطيون آخرون في الكونغرس بينهم الكسندريا اوكازيو كورتيز اصغر اعضاء مجلس النواب عن نيويورك. وبين اهدافه المحتملة ايضا الصحافيان في «سي ان ان» دون ليمون وكريس كومو، والصحافيان في «ام اس ان بي سي» كريس هايز وجو سكاربرو.

وبحسب النيابة العامة، فان الموقوف قام بعمليات بحث على الانترنت من نوع «أعضاء مجلس الشيوخ الأكثر تقدمية» و«أين يقيم معظم اعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن؟» و«قضاة المحكمة العليا هل يحظون بحماية؟».

وكان يدخل بانتظام على مواقع «مؤيدة لروسيا» ومواقع تنتمي الى تياري «الفاشيين الجدد والنازيين الجدد» وكتب في مسودة رسالة الكترونية ان «العقيدة التقدمية/المؤيدة للعولمة تقضي على الشعوب التقليدية، بما فيهم البيض» وأنه ليس هناك «وسيلة للتصدي لها بدون عنف».

ويعمل هاسون منذ 2016 في مقر خفر السواحل في واشنطن وسبق ان خدم في قوات مشاة البحرية الأميركية (مارينز) بين 1988 و1993 وفي صفوف الحرس الوطني على مدى عامين وهو حاليا قيد الاعتقال وسيمثل امام محكمة في غرينبلت في ميريلاند.

ويقضي النرويجي برايفيك حاليا عقوبة بالسجن 21 عاما في بلاده لادانته بقتل 77 شخصا في يوليو 2011 معظمهم فتيان وفتيات في مخيم صيفي.

