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القدس- الوكالات: كشف تقرير اخباري اسرائيلي امس بأن حزبي «المنعة لاسرائيل» و«هناك مستقبل» اتفقا على خوض الانتخابات القادمة بقائمة موحدة او مابات يعرف بـ«تحالف الجنرالات». وذكرت هيئة البث الاسرائيلي انه تم التوصل الى الاتفاق «بعد مفاوضات ماراثونية» وأعلن رئيسا الحزبين بيني غانتس ويائير لابيد، انهما «من منطلق المسؤولية الوطنية قررا تشكيل قائمة موحدة واتفقا على التناوب على منصب رئيس الوزراء». وبحسب الاتفاق فانه في حال الفوز بالانتخابات فان غانتس سيتولى رئاسة الوزراء اولا لمدة عامين ونصف العام ليخلفه لابيد بعد ذلك. وقرر رئيس هيئة الأركان السابق الجنرال احتياط غابي اشكنازي الانضمام الى القائمة الموحدة. وكان استطلاع للرأي اظهر ان كتل اليسار تتقدم على كتل اليمين بفارق مقعدين، وذلك لأول مرة منذ الاعلان عن موعد الانتخابات. وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه هيئة البث، فان احزاب اليمين، يتصدرها حزب «ليكود» بزعامة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، ستحصل على 59 مقعدا فقط من اصل 120 مقعدا في الكنيست. كما اظهر الاستطلاع ان المعسكر اليساري سيحصل على 61 مقعدا، منها 19 لحزب «المنعة لاسرائيل»، و13 لحزب «هناك مستقبل». وكان قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في اسرائيل اعلنوا في ديسمبر الماضي اجراء انتخابات مبكرة في التاسع من ابريل القادم. وكان من المقرر ان تجرى الانتخابات في نوفمبر.

وفي مواجهة هذا التحدي شكل نتانياهو تحالفا انتخابيا مع حزب البيت اليهودي القومي اليميني المتطرف، ومن شأن ذلك ان يمنح اتباع الحاخام الراحل مائير كاهانا دورا اكبر في السياسات الاسرائيلية. ويهدف الاتفاق، الذي اعلنه حزب «ليكود» و«البيت اليهودي» القومي المتطرف، الى تقوية ائتلاف يميني ربما يتم تشكيله بعد الانتخابات.

ووافق نتنياهو على منح مقعدين وزاريين لحزب البيت اليهودي اذا وافق على الاندماج مع حزب القوة اليهودية الذي يصور قادته انفسهم بأنهم احفاد كاهانا. وقال رئيس حزب البيت اليهودي في بيان انه وافق على الاتفاق بعد محادثات مع نتنياهو. وقال مسؤولون في الحزب ان لجنته المركزية اجتمعت بعد ذلك وصدقت على الاتفاق. كما وافق حزب القوة اليهودية على الاندماج قائلا ان من شأن ذلك «منع تأسيس حكومة يسارية».

