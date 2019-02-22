عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اصيب 30 طفلا فلسطينيا بحالات اختناق احدهم اصابته حرجة امس جراء اعتداءات قوات اسرائيلية ومستوطنين على طلبة مدرسة الخليل الاساسية في البلدة القديمة جنوب المدينة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مدير المدرسة قوله ان «جيش الاحتلال القى قنابل الغاز باتجاه الطلبة اثناء تواجدهم في محيط المدرسة ما أدى الى اصابة 30 طفلا بالاختناق، اصابة احدهم حرجة، وتم نقله للمستشفى». وأضاف ان عددا من المستوطنين من بينهم متطرفون شاركوا في هذه الاعتداءات على الطلبة. وأنهت اسرائيل عمل بعثة مراقبة دولية في الخليل نهاية الشهر الماضي وهو ما قوبل بتنديد فلسطيني.

وكان تم نشر بعثة المراقبين في الخليل بموجب اتفاق بين الاسرائيليين والفلسطينيين تم التوصل اليه بعد مجزرة فبراير 1994 عندما قتل مستوطن اسرائيلي 29 فلسطينيا، باطلاق النار عليهم بينما كانوا يصلون داخل الحرم الابراهيمي في المدينة.

في غضون ذلك حذر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من تلاشي الفرص للوصول الى اتفاق سلام دائم تدريجيا بين الاسرائيليين والفلسطينيين «فيما يتنامى العنف والتطرف وذلك وسط استمرار تنامي التحديات الانسانية والأمنية والسياسية في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية».

وفي احاطته امام مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تليفزيونية من القدس قال ملادينوف «ان الجهود الراهنة تركز على منع الانهيار الاقتصادي والانساني في الضفة الغربية وغزة والحفاظ على الأمل وان كان ضئيلا في ان يعيش الاسرائيليون والفلسطينيون جنبا الى جنب في سلام في دولتين معترف بهما ومتكاملتين في المجتمع الاقليمي والدولي».

وأضاف «نعمل بجد للحفاظ على هذه الامكانية فيما تقوض بشكل منهجي امكانية تحقيق حل الدولتين بسبب الواقع المتدهور على الأرض اذ يزداد ظهور المتطرفين مرة اخرى ويلوح تهديد نشوب الحرب في الأفق» وأوضح انه اذا ما اراد الاسرائيليون والفلسطينيون العودة مرة اخرى الى مسار الحل السلمي للصراع «فان اول ما يتعين وجوده هو القيادة التي تؤمن بامكانية تحقيق السلام عبر المفاوضات» مؤكدا ضرورة ان يتفهم المجتمع الدولي «أن الطرف الأضعف وهو الشعب الفلسطيني الذي عاش تحت الاحتلال لأكثر من 50 عاما يحتاج الى الدعم اكثر من اي وقت مضى». واعرب عن اسفه بشأن التدابير الأحادية واستمرار العنف والضغوط المالية وانعدام التقدم نحو السلام حيث يدفع المجتمع الفلسطيني ثمنا باهظا فيما يتم تقويض اسس السلام.

على صعيد اخر قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان سلاح الجو استهدف موقعا لحركة «حماس» في قطاع غزة. وأضاف المتحدث ان الاستهداف جاء ردا على اطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة على الأراضي الاسرائيلية، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست». من جهة اخرى، قالت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ان طائرة اسرائيلية مسيرة استهدفت بصواريخ مجموعة من الفلسطينيين وارضا زراعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة دون وقوع اصابات.

