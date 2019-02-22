عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: رفض حلفاء الولايات المتحدة الأميركية فكرة البقاء في سورية بعد الانسحاب الأميركي، واستبدال قواتهم في تلك المناطق. وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، فان اقرب حلفاء اميركا بريطانيا وفرنسا رفضتا استبدال قواتهم في سورية مكان القوات الأميركية المنسحبة.

وكانت ادارة الرئيس الأميركي دونتالد ترامب دعت الحلفاء الى ارسال قوات الى سورية بعد الانسحاب الاميركي.

وبحسب الصحيفة، فان الحلفاء مستعدين لتغيير موقفهم، بشرط اعادة اميركا التفكير بخطط الانسحاب من سورية. كما تحدثت الصحيفة عن حالة من القلق في الوقت الذي لم تتوصل فيه واشنطن لاتفاق مع انقرة، التي تخطط لمهاجمة القوات الكردية الموجودة في شمال سورية.

وسيقوم وزير الدفاع التركي ورئيس هيئة الأركان بزيارة الى واشنطن، لمناقشة الأوضاع في سورية وعدد من القضايا الاقليمية الأخرى مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

الى ذلك اعلنت منظمة انقاذ الطفل «سايف ذي تشيلدرن» امس ان اكثر من 2500 طفل اجنبي من ثلاثين بلداً يتوزعون حالياً على ثلاث مخيمات للنازحين في شمال شرق سورية، نصفهم تقريباً فروا منذ مطلع العام من الجيب الأخير تحت سيطرة تنظيم «داعش» في شرق البلاد.

وقالت المنظمة في بيان، ان «أكثر من 2500 طفل من اكثر من ثلاثين بلداً يعيشون في ثلاثة مخيمات للنازحين في شمال شرق سورية، بينهم 38 طفلاً غير مصحوب»، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ «الاجراءات الضرورية لضمان امنهم».

ووصلت بحسب المنظمة «560 عائلة اجنبية تضمّ اكثر من 1100 طفل، بالاضافة الى الآلاف من العائلات السورية» على وقع تقدم قوات سورية الديموقراطية في آخر جيب للتنظيم في شرق سورية منذ يناير.

