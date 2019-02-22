عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اعلنت السلطات العراقية امس تفكيك «أكبر مجموعة تمويل» لتنظيم داعش في تاريخ العراق. وقال جهاز المخابرات العراقي في بيان تداولته وسائل اعلام محلية ان «المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم». وأوضح ان الشبكة «تعتمد بتمويلها على مكاتب ومحال متنوعة وبأسلوب معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة اموالها». وأعلن العراق نهاية 2017، دحر تنظيم «داعش» الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب من ثلث مساحة البلاد. ورغم ذلك، ومع قرب اعلان هزيمته في سورية المجاورة، لا تزال للتنظيم خلايا نائمة تنشط من حين لآخر وقادرة على شن هجمات، خصوصا في المناطق الصحراوية الحدودية بين البلدين.

كما كشفت مصادر عراقية ان المخابرات العراقية اعتقلت 13 فرنسيا من ابرز قيادات وعناصر «داعش» في عملية امنية داخل الأراضي السورية.

من جهة ثانية نفت قيادة عمليات الجزيرة امس الأنباء التي تحدثت عن استلام العراق 150 من عناصر تنظيم «داعش» من قوات سورية الديموقراطية «قسد». وقال اللواء الركن قاسم محمد صالح قائد عمليات الجزيرة في تصريح صحافي «ان هذه الانباء غير صحيحة». وكان القيادي في الحشد العشائري الشيخ قطري السمرمد في قضاء حديثة غربي الانبار قد صرح بأن قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة نجحت في استلام 151 داعشيا من قبل «قسد» اغلبهم من المطلوبين ضمن قانون الارهاب العراقي من مختلف محافظات العراق ولم يكن من ضمنهم اي مختطف او اسير.

