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دكا - الوكالات: اودى حريق اندلع في عاصمة بنغلادش دكا بحياة 70 شخصا وأعلن مسؤول في فرقة الاطفاء، امس ان عدد القتلى يمكن ان يرتفع اكثر، حسبما نقلت عنه وكالة «شينخوا».

وقال المسؤول: «حتى اللحظة تم انتشال 70 جثة، وقد يرتفع العدد لأن البحث لا يزال جاريا».

وأشار المسؤول الى ان الحريق نشب في مبنى يستخدم كمستودع لمواد كيماوية وبحسب صحيفة «ديلي ستار» المحلية اندلع الحريق في مستودع للمواد الكيماوية في الطابق الأرضي من المبنى المؤلف من خمسة طوابق والمسمى «قصر هادي واحد» وسرعان ما انتشرت ألسنة اللهب الى ثلاثة مبانٍ اخرى قريبة بما في ذلك مبنى اجتماعي، على حد قول قائد خدمة الاطفاء.

وقال رجل اطفاء يدعى جاشيم انه قد لا يكون ممكنا اخماد النيران حتى تحترق جميع المواد الكيماوية. وقال راكيبول اسلام سجيب احد سكان الطابق الثاني من المبنى المؤلف من اربعة طوابق والذي يضم ايضا العديد من المستودعات الكيماوية والبلاستيكية، ان سبع عائلات تعيش هناك.

وقال سوهاج حسين احد المصابين، انه كان يعمل مع زملائه في مصنع بلاستيكي في المبنى في ذلك الوقت وفجأة سمعوا ضجة هائلة قبل ملاحظة الحريق، حاولوا الفرار لكنهم لم يستطيعوا الهروب من النار.